الأمم المتحدة تعلن تعليق المساعدات شمال غرب تيغراي إثر غارة دامية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

علقت وكالات إغاثة عملها في منطقة بإقليم تيغراي الإثيوبي، بعد غارة جوية دامية على مخيم للنازحين، كما أعلنت وكالة الاستجابة الطارئة في حالات الكوارث التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، إن الهجوم الذي وقع، منتصف ليل الجمعة، في بلدة ديديبت شمال غرب تيغراي ”أدى إلى وقوع إصابات كثيرة في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح“، بحسب معلوماته الأولية.

وأضاف المكتب أن ”شركاء في المجال الإنساني علقوا نشاطهم في المنطقة بسبب التهديدات المستمرة بضربات طائرات مسيّرة“.

وقال متمردو تيغراي، السبت، إن الهجوم أسفر عن مقتل 56 شخصًا، لكن لم يتسنَّ التحقق من هذه الحصيلة بشكل مستقل لأن الوصول إلى إقليم تيغراي مقيد، وما زالت الاتصالات في المنطقة مقطوعة.

ويأتي الهجوم بعد دعوة إلى ”المصالحة الوطنية“ أطلقها في وقت سابق، الجمعة، لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي رئيس الوزراء آبي أحمد الذي تشهد بلاده منذ 14 شهرًا نزاعًا بين الحكومة الفدرالية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نقص الإمدادات الأساسية، خاصة الإمدادات الطبية، والوقود، ”يعرقل عملية معالجة الجرحى، ويؤدي إلى الانهيار شبه التام للنظام الصحي في تيغراي“.

وأضاف في بيان أن ”تكثيف الضربات الجوية ينذر بالخطر، ونذكّر مجددًا جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي“.

ويوم الأربعاء الماضي، قُتل 3 لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، في غارة جوية استهدفت، منطقة تيغراي، بحسب ما أعلنته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت لاحق.

وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان: ”لقد شعرت بحزن عميق عندما علمت أن 3 لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، قُتلوا، أمس (الأربعاء)، في غارة جوية استهدفت مخيم ماي عيني للاجئين شمال إثيوبيا“.

وأوضح أن الغارة أسفرت أيضًا عن إصابة 4 لاجئين آخرين بجراح، لكن حياتهم ليست في خطر، مشيرًا إلى أن المفوضية تساعدهم بتلقي العلاج الطبي.

وأضاف غراندي أن ”أفكاري، وتعاطفي العميق مع أقارب ضحايا هذا الهجوم“، مشددًا على أنه ”لا ينبغي أبدًا أن يكون اللاجئون هدفًا“، كما جدد ”دعوة المفوضية لجميع أطراف النزاع لاحترام حقوق جميع المدنيين، بمن فيهم اللاجئون“.

وقضى الآلاف في الحرب الدائرة منذ 14 شهرًا في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية والمتمردين، بينما تعاني مناطق من الإقليم من ظروف أشبه بالمجاعة.