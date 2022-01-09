"لوموند": روسيا تسعى لاستعادة هيمنتها على الجمهوريات السوفييتية السابقة من بوابة كازاخستان

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أن الدعوة المفاجئة لرئيس كازاخستان للتدخل الروسي، مثل فرصة كبرى اقتنصتها موسكو لاستعادة هيمنتها على الجمهوريات السوفييتية السابقة.

ووصل 3 آلاف جندي روسي في أقل من 24 ساعة إلى كازاخستان، فيما هبطت 12 طائرة عسكرية روسية، يوم الجمعة الماضي، في مطار مدينة ألماتي التي تعد العاصمة الاقتصادية لكازاخستان، التي تشهد أعمال شغب منذ أيام.

وبحسب التقرير، ستكون هذه الوحدة الروسية ”مسؤولة عن حماية المنشآت الحيوية والمطارات والبنى التحتية الاجتماعية الرئيسية“.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنهم ”لا يشاركون في العمليات القتالية التي تنفذها سلطات إنفاذ القانون المحلية ووحدات الجيش الكازاخستاني لاستعادة النظام العام“.

واعتبر تقرير ”لوموند“ أن ما وصفه بـ“التسرع الذي ناشد به الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، موسكو، بعد ساعات فقط من بدء الاحتجاجات التي فجرها ارتفاع أسعار الوقود، في الأول من كانون الثاني/ يناير، كان مفاجئا“.

وأضافت الصحيفة أنه ”لإضفاء الشرعية على طلبه، ألقى توكاييف باللوم في الاضطرابات على الجماعات الإرهابية الدولية“، زاعما أن هناك ”20 ألف مجرم مسلح في مدينة ألماتي وحدها“.

واعتبر التقرير أن ”استنجاد الرئيس الكازاخستاني الحالي بموسكو لمساعدته في قمع الاحتجاجات والإبقاء على سلطته، قد يغير قواعد اللعبة ويتيح لنظام بوتين استعادة السيطرة على سياسات الجمهورية السوفييتية السابقة، التي تشترك معها في حدود تصل إلى نحو 7 آلاف كيلومتر“.

ويشير التقرير إلى أنه ”يُنظر اليوم إلى توكاييف على أنه الشخص الذي سمح بعودة الجنود الروس إلى أراضي كازاخستان بعد ثلاثين عاما من استقلال هذه الجمهورية السوفييتية السابقة“.

وتابع التقرير متسائلا: ”هل شكّك رئيس الدولة بشكل خاص في ولاء أجهزته الأمنية؟“.

وأضاف أنه ”على الرغم من قطع الإنترنت، الذي جاء مع انتشار الحراك إلى عدة مناطق والمطالبة بشكل متزايد بتغيير النظام، ظهرت مقاطع فيديو في بعض الأحيان تظهر مشاهد التآخي بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تم القبض على أكثر من 3800 منهم بالفعل“.

وأشار التقرير إلى أنه ”قبل أربعة أيام من اندلاع الانفجار الاجتماعي غير المسبوق، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، استقبل فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، وخليفته قاسم جورمات توكاييف“.

وأوضح التقرير أن ”زعيم الكرملين يعرف جيدًا نور سلطان نزارباييف، الذي كان أحد المروجين للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي كان من المفترض أن يجمع جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق معًا في مساحة مشتركة للتبادل“.

وأضاف التقرير أنه ”رغم أن العلاقات ظلت دائما هادئة، فقد سبب الزعيم الكازاخستاني مع ذلك بعض الانزعاج لموسكو من خلال عدم الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم في خضم الأزمة الأوكرانية، في عام 2014، كما رفض، في 2018، دعم القرار الروسي في الأمم المتحدة الذي يدين الضربات المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري“.

وتابع: ”وترافق هذا الموقف المتناقض مع سياسة الانفتاح على الغرب بالتوازي مع الصين، وفي الآونة الأخيرة كان للتقارب الاستراتيجي بين كازاخستان وتركيا أثر سلبي على الكرملين“، وفق التقرير.