قانون المواطنة يشعل خلافا جديدا داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل

أشعل ”قانون المواطنة“ الإسرائيلي أو ما يعرف بـ ”لم الشمل“، خلافا جديدا داخل الائتلاف الحكومي بإسرائيل، وذلك بين وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، والقائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، وذلك بعد تجاوز عقبة قانون الكهرباء الذي تم سنه مؤخرا بعد خلافات بين شاكيد والقائمة الموحدة.

ويستهدف مشروع القانون الإسرائيلي الفلسطينيين بالدرجة الأولى، حيث يقيد منح المواطنة الإسرائيلية، لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين.

ويقوم القانون الإسرائيلي، على أساس فرض قيود على الهجرة إلى إسرائيل، ومنح الدولة صلاحية أوسع لترحيل المقيمين بصورة غير شرعية.

كما ويقيد القانون الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو جنسية، ويمنح الكنيست سلطة سحب الإقامة أو الجنسية، كما يعطي السلطات الحق في مصادرة الأموال التي يجلبها من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وقررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم الأحد، طرح مشروع ”المواطنة“ مجددا على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، من أجل التصويت عليه، وذلك بهدف رفعه للكنيست الإسرائيلي في وقت لاحق، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية ”مكان“.

ويأتي ذلك، عقب فشل الائتلاف الحكومي في تموز/ يوليو الماضي من تمرير القانون، وذلك على إثر تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له في الكنيست الإسرائيلي.

واعتبرت الهيئة الإسرائيلية، أن ”خطوة طرح مشروع القانون مجددا بعد فشل التصويت عليه تعتبر بمثابة تحدٍ جديدٍ للائتلاف الحكومي الإسرائيلي“.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن ”حزبه لن يدعم مشروع القانون“، فيما يعارض القانون أيضا حزب ”ميرتس“ اليساري، وهو الآخر أحد أحزاب الائتلاف الحكومي.

وبحسب القناة العبرية، فإنه لم ”يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستمنح القانون شبكة أمان أم لا خلال التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، بعد أن كانت صوتت ضده سابقا بهدف إحراج حكومة نفتالي بينيت“.

الجدير ذكره، أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل فشل منتصف العام الماضي، في تمرير القانون بعد أن صوتت ضده كافة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، فيما امتنع بعض أعضاء القائمة العربية الموحدة وحزب ”ميرتس“ عن التصويت.

وسن القانون الإسرائيلي لأول مرة العام 2003 بشكل مؤقت، حيث يمدد منذ ذلك الحين بشكل سنوي.

يشار إلى أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل تجاوز قبل عدة أيام عقبة الخلاف بين إيليت شاكيد، والقائمة العربية الموحدة، على إثر مشروع قانون الكهرباء الذي قدمه النائب عن الموحدة وليد طه، لربط البيوت العربية غير المعترف بها بالكهرباء.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ”الكهرباء“ لربط بيوت سكان النقب والجليل والقرى غير المعترف بها بالكهرباء.

وقاطعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية باستثناء القائمة العربية المشتركة عملية التصويت، فيما امتنع بعض أعضاء القائمة عن التصويت عليه، حيث مرر القانون بتأييد 61 عضوا.