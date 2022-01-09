بلينكن لا يتوقع انفراجة في المحادثات بين أمريكا وروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه لا يتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات الأمنية بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع، لكنه يأمل في إمكانية وجود مجالات يستطيع فيها البلدان التوصل لاتفاق.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي.إن.إن): ”لا أعتقد أننا سنرى أي انفراجة كبيرة في الأسبوع الحالي“.

وحذر بلينكن روسيا من خطر ”مواجهة“ قبل بدء المحادثات حول أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده لن تقبل أي تنازلات في المحادثات الأمنية مع حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا.

وأعرب ريابكوف عن استيائه بسبب ”لغة خطاب“ واشنطن وبروكسل في هذا الشأن.

ويعقد مجلس العلاقات بين الناتو وروسيا محادثات أمنية في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري وسط تصاعد القلق إزاء غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وسط تزايد لحشد قوات روسية في إقليم القرم، الذي ضم في الفترة الأخيرة إلى الاتحاد الروسي، المتاخم للحدود مع أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية: ”يمكنني التأكيد على استيائنا من الإشارات القادمة من واشنطن وبروكسل، ففي الحقيقة، تظهر تلك الإشارات سوء فهم لما نحتاجه، كما أننا نريد ضمانات قضائية وقانونية لتفادي المزيد من توسع الناتو، كما نود العدول عن جميع ما اتخذه الحلف من إجراءات بدافع الرهاب والفهم الخطأ لطبيعة السياسات الروسية منذ عام 1997“.

وأضاف: ”هناك فرصة كبيرة، أثناء البحث عن أرضية مشتركة، أن نواجه غيابا للاستعداد لدى زملائنا في الولايات المتحدة والناتو في إدراك احتياجاتنا“، مشددا على أن بلاده لن تقدم أي ”تنازلات تحت ضغط التهديد المستمر من جانب المشاركين الغربيين في المحادثات“.

وينطلق الأسبوع الدبلوماسي البالغ الحساسية، بلقاء ثنائي بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف. ويتواصل بعدها باجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء في بروكسل ومن ثم بلقاء الخميس في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بغية إشراك الأوروبيين الذين يخشون تهميشهم.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الروس والأميركيين ”سيجرون مباحثات تمهيدية على الأرجح مساء اليوم الأحد“ قبل عقد ”الاجتماع الرئيسي الإثنين“ في سويسرا.