إيران.. أفراد في السلطة القضائية يحتجون على رفض زيادة رواتبهم

تجمع المئات من أفراد السلطة القضائية الإيرانية، يومي السبت والأحد، في معظم مدن البلاد؛ احتجاجا على رفض الحكومة زيادة رواتبهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان إبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية، في حزيران/ يونيو، طرح هذه الزيادة في الأسابيع الأخيرة من توليه رئاسة السلطة القضائية، التي تشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ركائز أساسية للنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية.

إلا أن حكومته لم تحبّذ زيادة الرواتب.

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کارکنان قوه قضاییه امروز یکشنبه ۱۹ دی ماه با سر دادن شعار «مشکل ما حل نشه عدلیه تعطیل میشه» در اعتراض به حقوق پایین و عدم تصویب طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه»، مقابل #مجلس دست به تجمع زدند#گزارشگرمنوتو

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WhatsApp/Telegram: +44 7590 899 999 pic.twitter.com/JSNz6p3jTk — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 9, 2022

ونشرت صحيفة ”شرق“ الإصلاحية، اليوم الأحد، شريطا مصوّرا يظهر تجمع مئات الرجال والنساء من الموظفين في السلطة القضائية أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان) في طهران.

وردد المعتصمون شعار ”العدالة ستتوقف عن العمل ما لم يتم حل مشكلتنا“.

ويأتي ذلك غداة تجمعات أخرى أقيمت ”في غالبية مدن البلاد؛ للاحتجاج على رفض خطة زيادة الرواتب“، وفق ما أوردت صحيفة ”آرمان ملّي“ الإصلاحية.

ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات -وهي نادرة لعاملين في السلطة القضائية- لافتات انتقدوا فيها الحكومة والبرلمان، وأكدوا فيها أنهم ”غير قادرين على توفير حاجاتهم“.

وأوضح المدير العام لمنظمة الإدارة والتوظيف الإيرانية ميثم لطيفي، يوم الأربعاء، أمام البرلمان، موقف الحكومة الرافض لهذه الزيادة، معتبرا أنها قد تدفع جهات أخرى في القطاع العام إلى تقديم طلبات مماثلة.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ عام 2018. وتسجل البلاد نسبة تضخم سنوية مرتفعة تناهز 60%.

ويوم الجمعة، الذي كان آخر أيام العام 2021، أضرب عمال الدوام الصباحي في مصنع تبريز للبلاط؛ احتجاجا على تدني مستوى الأجور، وما اعتبروه عدم وفاء صاحب العمل بوعده بزيادتها،

وسبق ذلك وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة ”طهران جنوب“ المفصولون أمام مكتب محافظ ميناء ماهشير، فيما دخل مزارعون في منطقة إسلام أباد لوتيك بمدينة هامون في سيستان وبلوشستان في إضراب؛ بسبب نقص الوقود، وفق ما نشره موقع ”منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“ المعارضة.