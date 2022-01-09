خامنئي: التفاوض مع واشنطن أمر مختلف عن الاستسلام لها

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، تأييده للمفاوضات التي تجريها بلاده مع الولايات المتحدة بطريقة ”غير مباشرة“ في فيينا بشأن الاتفاق النووي.

وقال خامنئي، في كلمة له عبر الإنترنت بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه، محمد رضا بهلوي، عام 1978 ”التفاوض أو التفاعل مع العدو – الولايات المتحدة- أمر آخر ومختلف عن الاستسلام، ولكن يجب ألّا نستسلم للعدو بل الوقوف بوجهه بقوة“.

واعتبر أن عدم الاستسلام أمام ما سماها ”غطرسة الأعداء“ بأنها جزء من الأصول الثابتة لإيران، مضيفا ”حقد النظام الأمريكي على الثورة الإيرانية بسبب العقيدة الدينية العميقة“.

كما تحدث خامنئي، عن اغتيال قائد ”فيلق القدس“ الجنرال، قاسم سليماني، قائلا ”اغتيال، سليماني، كان حادثة تاريخية لم يكن أحد يتوقع أن تكون بهذه العظمة“.

وأضاف ”لو جرى تشييع جثمان سليماني، في سوريا ولبنان، فسيتم الترحيب به بالعظمة ذاتها التي لقيها من الشعب الإيراني“.

كما حث خامنئي، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وحكومته على الوفاء بوعودهم للناس، قائلا ”عندما لا يكون هناك قدرة على الوفاء فعلى الحكومة توضيح ذلك للناس“.

وخلال الأسابيع الـ 6 الماضية، بدأت جولة جديدة من محادثات فيينا تهدف إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية ضد إيران، وخلال هذه الجولة وردت أنباء عن إحراز تقدم في المحادثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأسبوع الماضي، إن ”محادثات فيينا هذا الأسبوع شهدت بعض التقدم“.

وتشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في المفاوضات النووية مع إيران بسبب انسحاب إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي عام 2018.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، اعتبر، مساء امس السبت، أن ”الخلافات في مفاوضات رفع العقوبات المفروضة على إيران آخذة في التراجع“.

وقلصت طهران التزاماتها النووية منذ أيار/ مايو 2019 من بينها: رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية، بالإضافة إلى نصب أجهزة طرد مركزية متطورة لتسريع وتيرة التخصيب.

وأنهكت العقوبات الأمريكية الصارمة الاقتصاد الإيراني بسبب تراجع صادرات النفط وفرض حظر على الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية.