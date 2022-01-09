أمريكا تتعهد بـ"رد قاس" على أي غزو روسي لأوكرانيا‎‎

تعهدت الولايات المتحدة بــ“رد قاس“ على ”أي عدوان“ روسي يستهدف أوكرانيا، فيما أعربت موسكو عن إحباطها من الإشارات الأمريكية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولا أوروبيا بأنه من الأهمية بمكان دعم وحدة أراضي أوكرانيا، وبأن أي عدوان روسي جديد ”سيفضي إلى رد قاس“.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس السبت إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لأن يناقشوا مع روسيا في محادثات بشأن أوكرانيا إمكان وضع الجانبين قيودا على المناورات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة، ومن المقرر بدء جولة المحادثات في جنيف غدا الاثنين.

لكن المسؤول قال إن ”الولايات المتحدة ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأمريكية أو على وضع هذه القوات في دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة“.

وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين سيفرضون عقوبات غير مسبوقة إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا، ورد بوتين بأن العقوبات قد تؤدي إلى ”انهيار كامل في العلاقات“.

وقدم مسؤولون أمريكيون أمس السبت مزيدا من التفاصيل عن العقوبات الصارمة التي يمكن فرضها.

وأفاد مصدر مطلع على الخطة بأن أحد هذه القيود يمكن أن يستهدف قطاعات صناعية روسية مهمة، منها: الدفاع والطيران المدني، فيما سيؤثر تأثيرا دائما على طموحات روسيا المتعلقة بمجالات التكنولوجيا المتطورة، مثل: الذكاء الصناعي، مضيفا أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفاء وشركاء في أوروبا وآسيا فرض قيود تجارية على روسيا.

وتستهدف محادثات جنيف، التي ستتبعها جولات أخرى الأسبوع المقبل في بروكسل وفيينا، تجنب حدوث أزمة، ونشر بوتين عشرات الآلاف من الجنود على طول الحدود مع أوكرانيا؛ ما أثار مخاوف من غزو محتمل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إحراز تقدم في المحادثات مع موسكو. ويريد بوتين ضمانات أمنية وإنهاء توسع حلف الأطلسي شرقا، وهي مطالب تقول الولايات المتحدة إنها غير مقبولة.

وذكرت وكالتا ”إنترفاكس“ و“الإعلام الروسية“ للأنباء أن روسيا قالت اليوم الأحد إنها ”محبطة“ من الإشارات التي صدرت عن واشنطن وبروكسل عشية محادثات في جنيف بشأن أوكرانيا وأن الولايات المتحدة تصر على تقديم روسيا تنازلات أحادية الجانب.