ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200

قال سكان، السبت، إن نحو 200 شخص أو أكثر قُتلوا في عدة قرى بولاية زامفارا النيجيرية أثناء هجمات انتقامية مميتة قامت بها عصابات مسلحة في أعقاب ضربات جوية نفذها الجيش على مخابئها، الأسبوع الماضي.

وقال سكان لـ“رويترز“ إنهم تمكنوا من دخول القرى، السبت، بعد سيطرة الجيش على المجتمعات المقيمة بها لتنظيم عمليات دفن جماعي.

وقالت حكومة الولاية إن 58 شخصًا قُتلوا في الهجمات.

وقال الساكن عمر ماكيري، الذي فقد زوجته وأطفاله الثلاثة في الهجمات، إن نحو 154 شخصًا دُفنوا بينهم عدد من الحراس لقوا حتفهم أيضًا. وقال سكان إن عدد القتلى وصل إلى 200 شخص على الأقل.

وكانت ”رويترز“ قد ذكرت، يوم الجمعة، إن 30 شخصًا على الأقل قُتلوا في ولاية زامفارا عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية 8 قرى، يوم الثلاثاء، وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.

وقال الجيش إنه نفّذ ضربات جوية، خلال ساعة مبكرة من يوم الإثنين، على أهداف في غابة جوسامي، وغرب قرية تسامر بولاية زامفارا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 من قطاع الطرق، بينهم اثنان من قياداتهم بعد تقارير مخابراتية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال سكان، ومصادر أمنية، إن عصابات مسلحة قتلت ما لا يقل عن 30 شخصًا في ولاية زامفارا النيجيرية بعد مهاجمتها عدة قرى في منطقة تشهد أزمة أمنية منذ أكثر من عامين.

ووقعت سلسلة هجمات في شمال غرب نيجيريا الذي يشهد زيادة كبيرة في جرائم الخطف الجماعية وغيرها من جرائم العنف، منذ أواخر 2020، مع مواجهة الحكومة صعوبة في الحفاظ على القانون والنظام وسط اقتصاد متدهور.

وقال 3 من السكان إن الهجوم على منطقة أنكا في زامفارا وقع، ظهر الثلاثاء، عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية 8 قرى وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.

وقال متحدث باسم حاكم زامفارا لـ“رويترز“ إن الجيش اعترض المسلحين، وامتنع عن توضيح تفاصيل أخرى.

ولم يتسنَ الوصول إلى المتحدث باسم شرطة الولاية محمد شيخو للتعليق.

وتعد زامفارا من بين أكثر الولايات تضررًا من جرائم الخطف، وقالت السلطات إنها قطعت الاتصالات هناك، منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، لعرقلة التنسيق بين قطاع الطرق، ومساعدة القوات المسلحة في التصدي لها.

لكن هذا أدى أيضًا إلى عدم معرفة سوى عدد قليل من الناس ما يجري في زامفارا لأن السلطات لا تقدم أي معلومات.