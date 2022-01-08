مقتل 3 جنود أتراك على الحدود مع سوريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل 3 جنود أتراك، اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في أنقرة.

وقالت الوزارة إن الجنود قتلوا في بلدة أقجة قلعة بمحافظة شانلي أورفة عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع ”وضعها إرهابيون“، دون مزيد من التفاصيل.

وتقع على الجانب الآخر من الحدود التركية بلدة تل أبيض السورية، التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية منذُ أن شنت أنقرة عملية عسكرية ضد مقاتلين أكراد، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ولم تحمّل الوزارة مسؤولية الانفجار لأي منظمة بالاسم، لكنها كانت تشير على ما يبدو إلى مقاتلين أكراد.

وشنت أنقرة عددًا من العمليات العسكرية في تركيا، والعراق، وسوريا، ضد مقاتلين أكراد ينتمون أو يرتبطون بحزب العمال الكردستاني المحظور.

والحزب الذي تتهمه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بالإرهاب يخوض تمردًا ضد الدولة التركية، منذُ العام 1984.

وشنت تركيا عمليات استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية في الأعوام 2016 و2018 و2019، شمال سوريا.

وتقول أنقرة إن الوحدات فصيل ”إرهابي“ لحزب العمال الكردستاني، رغم أنها اضطلعت بدور رئيس في الحرب بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم ”داعش“ المتطرف في سوريا.

وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، قتل 3 جنود أتراك، وأصيب اثنان، في انفجار مواد ناسفة زرعها مسلحون شمال العراق، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وأتى ذلك بعد أيام قليلة من مقتل جندي تركي آخر شمال العراق، إثر هجوم بقذائف المورتر.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في 13 أغسطس/ آب الماضي، إن مسلحين أكرادًا، نفذوا هجومًا بقذائف المورتر على قاعدة عسكرية تركية شمال العراق، ما تسبب في إصابة جندي تركي، توفي لاحقًا في المستشفى.

وأضافت الوزارة، في بيان، آنذاك، أن القوات التركية ردت على الفور على منفذي الهجوم، وتمكنت مما أسمته ”تحييد“ 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، مستخدمة مصطلحًا يعني عادة قتلهم.

وكانت قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى العراقية، تعرضت قبل ذلك لهجوم بثلاثة صواريخ.

وتنفذ تركيا باستمرار غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق، حيث يقيم ”عناصر الحزب“ معسكرات تدريب ومخابئ لأسلحتهم.