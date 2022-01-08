مسؤول أمريكي: منفتحون على محادثات مع روسيا حول التدريب ونشر الصواريخ

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للنقاش مع روسيا، خلال محادثات حول أوكرانيا، بشأن إمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة.

ومن المقرر بدء جولة المحادثات في جنيف، يوم الإثنين.

لكن المسؤول قال إن الولايات المتحدة ”ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأمريكية أو على وضع هذه القوات في دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة“.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن القمة الأمريكية الروسية حول الأمن في أوروبا ”تحمل صدى الحرب الباردة، إذ يدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات جنيف وهو في موقف قوي، بينما يجاهد الغرب من أجل إيجاد جبهة موحدة“.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: ”يسود الأمل في موسكو حول مباحثات تحقق نتائج سريعة وعادلة، بينما يدور الحديث في واشنطن عن نتائج غير مؤكدة“.

وأضافت أنه ”في الوقت الذي يستعد فيه الدبلوماسيون الأمريكيون والروس للقمة في جنيف، فإن التوازن الأوروبي الجيوسياسي على المحك، كما أن هناك اختلافا حادا للغاية في المزاج العام“.

وتابع التقرير: ”يصل الروس إلى مائدة المفاوضات في جنيف، يوم الإثنين، بأكثر من 100 ألف جندي يقفون على أهبة الاستعداد على طول الحدود الروسية الأوكرانية، مهددين بعمل عسكري إذا لم تصل المباحثات إلى نتائج، وهذا يمثل جزءا من النفوذ بالنسبة لهم في المباحثات، والأهم من ذلك يتمثل في أن بوتين حقق بالفعل هدف إجبار الولايات المتحدة على مناقشة مجموعة من الطلبات التي ستعيد تشكيل البنية الأمنية الأوروبية، مع وجود عدد قليل من أوجه الاتفاق المحتمل الذي لا يبدو أنه سيكون بمثابة استسلام غربي“.

وخلصت ”فاينانشال تايمز“ إلى القول: ”بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين، فإن الهدف الأساسي هو نزع فتيل التوترات على الجبهة الأوكرانية، لكن كيفية تحقيق هذا الهدف دون منح نظرائهم الروس جائزة لأخذها إلى موسكو من شأنها إضعاف أمن كييف أو حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية، وتبدو أيضا مهمة محفوفة بالمخاطر“، بحسب تقديرها.