إيران تقرر تسليم مقر السفارة الأفغانية في طهران إلى طالبان

قررت الحكومة الإيرانية، تسليم مقر السفارة الأفغانية في طهران إلى حركة طالبان، التي تسيطر على أفغانستان، منذُ منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، بحسب موقع إيراني رسمي، مساء اليوم السبت.

ونقل موقع ”عصر إيران“ عن مصدر إيراني وصفه بالمطلع، قوله إن ”الحكومة الإيرانية قررت تسليم السفارة الأفغانية في طهران لطالبان“، مضيفا أن ”سفير الحكومة الأفغانية السابق في طهران غفور ليوال غادر إيران إلى دولة أوروبية“.

وحتى الآن ترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بحكومة حركة طالبان، التي شكلتها الحركة مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف المصدر، أنه ”لا تعترف الحكومة الإيرانية بحكومة طالبان، لكنها ستسلم السفارة الأفغانية في طهران لرعاية شؤون المواطنين الأفغان في إيران“.

ويأتي موقف الحكومة الإيرانية بالتزامن مع وصول وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية، أمير خان متقي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة طهران، على رأس وفد يضم وزيري الاقتصاد والتجارة في الحكومة.

وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره النرويجي أنيكين هويتفيلد، أمس الجمعة، أنه ”كل يوم هناك 5000 امرأة وطفل ورجل أفغاني يصلون الحدود الإيرانية“.

ولا تزال السلطات الإيرانية تغلق الحدود مع أفغانستان لمنع تدفق المهاجرين الأفغان إلى أراضيها.

وكان المدير العام لشؤون المواطنين بوزارة الداخلية الإيرانية أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن السياسة المركزية لإيران تتمثل في عدم قبول لاجئين جدد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويضطر البعض من الأفغان إلى استخدام طرق غير قانونية عبر عمليات التهريب والوصول إلى إيران، وتنتهج تركيا سياسات صارمة ضد الهجرة مع الأفغان.

وتوجد جالية أفغانية كبيرة في المدن الإيرانية من بينها طهران وقم ومشهد وشيراز، وتقول إيران إن هناك قرابة مليونين ونصف المليون أفغاني يعيشون على أراضيها بطريقة رسمية.

ولدى إيران حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها نحو 945 كيلومترا، كما لدى البلدان ثلاثة منافذ حدودية.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مصدر في السفارة الأفغانية في طهران لقناة ”إيران إينترنشنال“ المعارضة، إن السفير الأفغاني غفور ليوال، بعث برسالة إلى وزارة الخارجية الإيرانية يعلن فيها قراره بمغادرة البلاد.

وقال المصدر، إن ”رحيل ليوال كان لتسهيل نقل السفارة إلى حكومة طالبان“، مشيرا إلى أن ”ليوال قام بتسليم لوازم السفير لموظفي السفارة“.