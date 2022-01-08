طالبان تعتقل أستاذا في جامعة كابول

قالت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، مساء اليوم السبت، إن قوات من حركة طالبان اعتقلت، في وقت سابق السبت، الأستاذ البارز في جامعة كابول فيض الله جلال؛ بسبب توجيه انتقادات للحركة التي تسيطر على أفغانستان منذ أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت الهيئة أن اعتقال الأستاذ البارز بجامعة كابول فيض الله جلال جاء بسبب انتقاده لحركة طالبان عبر برنامج تلفزيوني مباشر يُبث من العاصمة كابول.

من جانبها، أكدت حسينة جلال، ابنة فيض الله جلال، الموجودة في واشنطن، لبي بي سي ”نبأ اعتقال والدها“، مستشهدة بأقارب لها كانوا في المكان نفسه مع والدها في كابول.

وبينت أن ”قوات طالبان دخلت المنزل وهددته وأخذته دون أي تفسير“، مضيفة: ”منذ تلك اللحظة، لم نعرف مكانه“.

وقالت: ”تحدثت مع والدي، وقال إنه يخضع للملاحقة القضائية خلال هذا الوقت، وكان بطريقة ما قيد الإقامة الجبرية بعد مقابلة مع قناة طلوع نيوز منذ شهر“.

من جانبها، قالت مسعودة جلال، زوجة فيض الله جلال، لموقع ”آماج نيوز“ الأفغاني، إن ”جلال يؤمن بالعدالة الاجتماعية والنظام العادل في البلاد“.

وأثار اعتقال الأستاذ جلال ردود فعل شديدة داخل وخارج أفغانستان، ودعت منظمة العفو الدولية حركة طالبان إلى الإفراج عنه فورا ودون شروط.

ونقلت قناة طلوع ”نيوز“ الأفغانية عن مصدر أمني بطالبان، قوله إن ”قوات الأمن“ التابعة لحركة طالبان احتجزته، بسبب اتهامات لعدد من الأجهزة الحكومية“، حيث ”يتم استجوابه الآن من قبل جهاز المخابرات“.

ولم تعلق طالبان رسميًا بعد على اعتقال جلال.

وكتبت فوزية كوفي، العضوة في فريق مفاوضات السلام وعضو البرلمان السابق من بدخشان، على موقع تويتر: ”المزيد من الضغط يعني المزيد من المقاومة“.

ودعا فرهاد داريا، المغني الشعبي الأفغاني، عبر حسابه في ”فيسبوك“ للإفراج عن فيض الله جلال، مضيفا أن ”الجريمة الوحيدة لجلال هي أنه عبر عن رأيه كإنسان ومواطن“.

وأضاف موجها حديثه لحركة طالبان: ”كيف تريد أن يعترف المجتمع الدولي بك؟ هل يريدون أن يعترفوا بإرهابك وعنفك؟“.

وكان الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة كابول انتقد مؤخرا حركة طالبان، في بث مباشر مع محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان.

وانتشرت كلمات السياسي القاسية على مواقع التواصل الاجتماعي لأيام عدة، ثم كانت هناك تقارير تفيد بأن طالبان منعت فيض الله جلال من التحدث إلى وسائل الإعلام، لكن طالبان نفت ذلك.