إيران تفرض عقوبات على عشرات الأمريكيين ردًا على مقتل قاسم سليماني

فرضت إيران، اليوم السبت، عقوبات على عشرات آخرين من الأمريكيين، كثير منهم من الجيش الأمريكي، على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني إثر ضربة جوية بواسطة طائرة مسيّرة، العام 2020.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران فرضت عقوبات على 51 أمريكيًا متهمة إياهم بـ“الإرهاب“ وانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، وتسمح هذه الخطوة للسلطات الإيرانية بمصادرة أي أصول يمتلكها هؤلاء في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أنها ستكون ”رمزية على الأرجح“.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن استهدافهم بالعقوبات جاء ”لدورهم في الجريمة الإرهابية من قِبل الولايات المتحدة ضد الجنرال قاسم سليماني ورفاقه، والترويج للإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية“.

وقُتل ”سليماني“ الذي كان قائدًا لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، إثر غارة بطائرة مسيّرة في العراق، في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وشملت قائمة العقوبات الإيرانية، الجنرال الأمريكي مارك ميلي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض.

وفي خطوة مماثلة قبل عام، فرضت إيران عقوبات على ترامب والعديد من كبار المسؤولين الأمريكيين بسبب ما وصفته بأعمال ”إرهابية ومعادية لحقوق الإنسان“.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متحدثًا في الذكرى الثانية لاغتيال سليماني قبل أيام، ”إن ترامب يجب أن يواجه المحاكمة بتهمة القتل وإلا ستثأر طهران“، بحسب تعبيره.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولين، وساسة، وشركات إيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة، في العام 2018، من اتفاق طهران النووي المبرم، العام 2015، مع القوى العالمية.

وتجري إيران، والولايات المتحدة، حاليًا محادثات غير مباشرة في فيينا لإنقاذ الاتفاق.

والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع، في 2015، وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

واستأنفت إيران، والدول الكبرى، الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت، في نيسان / أبريل الماضي، برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويوم الأربعاء، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، على إيجابية المحادثات الخاصة برفع الحظر عن بلاده.