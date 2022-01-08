وزير خارجية "طالبان" يصل طهران لبحث ملفات سياسية واقتصادية

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية في حكومة حركة طالبان الأفغانية، أمير خان متقي، وصل مساء اليوم إلى العاصمة طهران، على رأس وفد يضم وزيري الاقتصاد والتجارة في حكومة الحركة.

وذكرت الوكالة أن ”وزير خارجية الحكومة المؤقتة لطالبان أمير خان متقي، وصل مساء اليوم السبت إلى طهران؛ لبحث مختلف القضايا مع المسؤولين الإيرانيين، ومن بينها قضايا التعاون الاقتصادية“.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبدالقهار بلخي في تغريدة على“تويتر“، اليوم السبت، إن ”أمير خان متقي سيناقش القضايا السياسية والاقتصادية والمتعلقة بالعبور والمهاجرين الأفغان في إيران“.

وهذه أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى بحكومة طالبان الأفغانية منذ تشكيلها، في مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ولم تعترف إيران بعد بحكومة الحركة وتطالب بحكومة تشمل جميع القوميات والأعراق الأفغانية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الإثنين الماضي، موقف بلاده الرافض للاعتراف بحكومة طالبان، وقال: ”ليست لدينا نية للاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان“.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإيرانية تعتزم الاعتراف بحكومة طالبان: ”ليس لدينا نية، وإن أكثر ما تؤكده إيران والدول المجاورة في أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة تعكس التنوع العرقي والديمغرافي لأفغانستان“.

ورد نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، أنعام الله سمنجاني، على السفير الإيراني في كابول، بشأن دعوة طهران إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة.

وقال سمنجاني في تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، إن ”كل دولة تحدد حكومة شاملة على أساس مصالحها الوطنية“، متسائلا إن كانت الحكومة في إيران شاملة أم لا؟.

وفرضت حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان، في منتصف آب/ أغسطس الماضي، بعد دخولها إلى العاصمة كابول دون قتال؛ الأمر الذي دفع بالرئيس أشرف غني إلى الخروج من أفغانستان.

وحافظت إيران على علاقاتها مع حركة طالبان، وأبقت سفارتها في كابول وقنصليتها في مدينة هرات مفتوحة.

وكان ممثل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، قد زار في الـ 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كابول والتقى كبار قادة حركة طالبان.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان، وتشترك معها بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، كما لدى طهران نفوذ سياسي في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات تبادل تجاري.