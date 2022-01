إيران.. وفاة الشاعر المعتقل "بكتاش آبتين" في السجن بسبب كورونا

توفي الكاتب والسينمائي الإيراني بكتاش آبتين، الذي عرف بانتقاده للنظام الإيراني، في السجن بعد إصابته بفيروس كورونا، حسب ما أعلنته اليوم السبت، عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

أوردت رابطة الكتاب الإيرانيين على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام: ”لقد توفي بكتاش آبتين، بعدما دخل في غيبوبة مطلع الأسبوع الجاري“، وحسب وكالة الأنباء ”فرانس برس“.

وأكدت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ على ”تويتر“ وفاته، منددة بمسؤولية السلطات الإيرانية التي حكمت عليه في 2019 بتهمة ”الدعاية ضد النظام“ و“منشورات غير مشروعة على فيسبوك“ حسب قول المنظمة.

#Iran:RSF learned with sadness the death of #Baktash_Abtine. The writer and #journalist had been unjustly sentenced to 6 years in prison and was in detention in hospital, ill with #Covid19 & deprived of the necessary care. RSF blames the high regime's authorities for his death. pic.twitter.com/zNZ2l0rw1v

