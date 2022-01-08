الكرملين: بوتين وتوكاييف بحثا تدابير "إعادة النظام" في كازاخستان

أعلن الكرملين في بيان له أصدره اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف أجريا محادثة هاتفية ”طويلة“ وناقشا وضع الأزمة في كازاخستان.

وقال البيان إن ”الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول التدابير المتخذة لإعادة النظام في كازاخستان“، مضيفًا أنهما اتّفقا على البقاء على تواصل ”دائم“.

وندّدت موسكو بالتصريحات ”الفظّة“ لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أكد أن إخراج القوات الروسية من كازاخستان سيكون ”بالغ الصعوبة“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر على فيسبوك إن ”وزير الخارجية الأميركي حاول المزاح بشأن المأساة التي تدور في كازاخستان“.

واعتبرت الوزارة أنها ”كانت محاولة فظّة وهذه ليست المرة الأولى“ مضيفةً أن بلينكن ”سخر من رد فعل شرعي تمامًا“ في إطار الاتفاقات الأمنية بين كازاخستان وروسيا.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، الشعب، إلى دعم الحكومة لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسمه السبت.

وكتب المتحدث أيدوس أوكيباي في تغريدة أن نزارباييف ”يدعو جميع المواطنين إلى الالتفاف حول رئيس كازاخستان للسماح له بتجاوز هذه الأزمة وضمان وحدة البلاد“.

وتأتي دعوة نزارباييف بعد توقيف أحد حلفائه المقرّبين كريم كاجيمكانولي ماسيموف وهو رئيس وزراء سابق، بتهمة الخيانة بعدما أُقيل من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني، نتيجة أعمال الشغب.

وقالت ”لجنة الأمن الوطنية“ إن مديرها السابق اعتقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى.

ورفض رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف، المدعوم من روسيا، الجمعة أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ“إطلاق النار بهدف القتل“ لوضع حد لأعمال الشغب.

ووصلت وحدة من القوات الروسية ودول أخرى متحالفة مع موسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات عبر حماية المباني الإستراتيجية ومساندة الشرطة.

وتهز كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت الأحد في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى خاصة إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط عشرات قتلى.

ووصلت وحدة من القوات الروسية ودول أخرى متحالفة مع موسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات عبر حماية المباني الإستراتيجية ومساندة الشرطة.