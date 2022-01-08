محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن محكمة فيدرالية أمريكية ردت دعوى قضائية مقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تطالب بتعويضات بمئات الملايين من الدولارات.

وقال بشارة في تصريح له، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ إن ”محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما في قضية مقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأمريكية“، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأوضح بشارة أن ”القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية“، لافتا إلى أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.

وأشار إلى أن ”فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة“.

وبين أن ”فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ عام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية“.

واستدرك بشارة بالقول: ”لكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة الفلسطينية تمكن بتعديل القوانين عبر الكونغرس الأمريكي“.

الجدير ذكره، أن الكونغرس الأمريكي أدخل قبل أكثر من 17 عاما تعديلا على أحد القوانين، سمح للسلطات القضائية الأمريكية بإصدار أحكام تلزم السلطة الفلسطينية بدفع مبالغ تعويض ضخمة لعوائل أمريكية قتل أفرادها أو أصيبوا في عمليات فلسطينية خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.

ورفعت القضية الأولى ضد السلطة الفلسطينية عام 2004 أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، والتي ادعت أن هجمات مسلحة نفذت من قبل أفراد من السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية أو بتقديم المساعدة المالية.

وفي عام 2015، قضت هيئة المحلفين الأمريكية بأن ”السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولتان عن سلسلة الهجمات الإرهابية التي ورد ذكرها في الدعوى، وقضت بدفع الفلسطينيين تعويضات تبلغ قيمتها 655 مليون دولار للضحايا“.

واستأنفت السلطة الفلسطينية الحكم، باعتبار أن المحكمة الأمريكية التي نظرت في الدعوى القضائية ليست جهة اختصاص، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب الفلسطيني وأيدت الحكم القضائي السابق.

وأكدت المحكمة الأمريكية، في حينه، على ضرورة مضي الكونغرس في تعديل القانون بما يسمح للسلطات المحلية للنظر في مثل هذه الدعاوى.

وعلى إثر ذلك، قاد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين هما جيمس لانكفورد وتشاك جريسلي، التعديل الذي تم في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وينص التعديل على أن ”أي صلة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالولايات المتحدة – بما في ذلك استلام الأموال أو تسيير أعمالها في أراضيها – ستمنح المحاكم المحلية الاختصاص في الدعاوى الإرهابية ضدهم“.