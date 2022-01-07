بلينكن: انسحاب الروس من كازاخستان سيكون "بالغ الصعوبة"

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة، من أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي، بعدما طلبت من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقال، بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: ”ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده، أنه ما أن يدخل الروس بلدًا ما، فإن إخراجهم يكون أحيانًا أمرًا بالغ الصعوبة“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الوزير الكازاخستاني السابق، مختار أبليازوف، أن بلاده ”دخلت الآن معترك لعبة سياسية“.

وحذّر أبليازوف من أنه ”ما لم يتدخل الغرب، فإن روسيا ستُخضع كازاخستان كما كان الحال أيام الاتحاد السوفيتي السابق“.

ودعا الوزير والمصرفي السابق والسياسي المنشق، الذي يعيش الآن في باريس، خلال تصريح لوكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة، ”الغرب إلى التدخل“.