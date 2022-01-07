بلينكن: انسحاب الروس من كازاخستان سيكون "بالغ الصعوبة"

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة، من أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي، بعدما طلبت من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.
وقال، بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: ”ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده، أنه ما أن يدخل الروس بلدًا ما، فإن إخراجهم يكون أحيانًا أمرًا بالغ الصعوبة“.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الوزير الكازاخستاني السابق، مختار أبليازوف، أن بلاده ”دخلت الآن معترك لعبة سياسية“.
وحذّر أبليازوف من أنه ”ما لم يتدخل الغرب، فإن روسيا ستُخضع كازاخستان كما كان الحال أيام الاتحاد السوفيتي السابق“.
ودعا الوزير والمصرفي السابق والسياسي المنشق، الذي يعيش الآن في باريس، خلال تصريح لوكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة، ”الغرب إلى التدخل“.
وقال: ”إذا لم يحدث ذلك، ستتحول كازاخستان إلى روسيا البيضاء، وسيطبّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامجه، وهو إعادة إنشاء كيان على غرار الاتحاد السوفيتي“.
ويصور أبليازوف نفسه على أنه زعيم احتجاجات المعارضة، وقال إنه يستشار يوميًا بشأن الخطوات على الأرض في ”ألما آتا“.
وأوضح: ”أرى نفسي زعيم المعارضة“. وتابع: ”يطلبني المحتجون كل يوم ويسألون: ما الذي يجب أن نفعله؟ نقف هنا.. ماذا ينبغي أن نفعل“، بحسب تعبيره.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، قد قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن موسكو واثقة من قدرة كازاخستان على التعامل مع مشكلاتها.
من جهته، قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إنه ”أمكن استعادة الجانب الأكبر من النظام الدستوري في البلاد“ التي اجتاحتها اضطرابات هذا الأسبوع، وذلك بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف توكاييف: ”انطلقت عملية لمكافحة الإرهاب، القوى المعنية بتطبيق الأمن والنظام تعمل على قدم وساق، ما أمكن من استعادة الجانب الأكبر من النظام الدستوري في كل مناطق البلاد“.
وأشار إلى أن ”السلطات المحلية تسيطر على الوضع، لكن الإرهابيين مازالوا يستخدمون الأسلحة، ويضرون بممتلكات المواطنين، لذا فإن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى القضاء التام على المسلحين“، على حد قوله.