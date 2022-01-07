أمين عام "الناتو" يحذر من خطر "فعلي" للنزاع في أوكرانيا‎‎

عبّر حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، اليوم الجمعة، عن قلقه من ”خطر فعلي“ لاندلاع نزاع في أوكرانيا مع استمرار التعزيزات العسكرية الروسية على حدودها.

وقال الحلف على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرغ إنه يجب أن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية.

وقال ستولتنبرغ في ختام اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية الحلف إن ”التعزيزات العسكرية لروسيا تتواصل في محيط أوكرانيا وتترافق مع خطاب يتضمن تهديدا من جانب موسكو في حال لم يتم قبولها. لكنها غير مقبولة وخطر اندلاع نزاع جديد، فعلي“.

وأضاف أن ”استعداد روسيا لسلوك المسار الدبلوماسي الأسبوع المقبل أمر إيجابي لكن الحلف لا يمكنه قبول أن يكون له حلفاء من ”الدرجة الثانية“ لا يمكنه الدفاع عنهم“.

وتابع ستولتنبرغ: ”نحن مستعدون للانخراط في جهود الحد من التسلح مع روسيا، سواء الأسلحة التقليدية أو النووية، لكن يجب أن يكون ذلك بالتزام من الطرفين“.

وأردف: ”هذا شيء مختلف (عن) فرض قيود من جانب واحد… لا يمكن أن ينتهي بنا الأمر في موقف نجد فيه أن لدينا أعضاء في الحلف من الدرجة الثانية ولا يُسمح للحلف بحمايتهم“.

وقالت روسيا في ديسمبر/ كانون الأول إنها تريد ضمانات ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.