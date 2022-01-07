الصين تشيد بقمع المتظاهرين في كازاخستان وبوتين يناقش الوضع مع توكاييف

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة بـ ”الحملة الأمنية الدامية“ التي تنفذها حكومة كازاخستان ضد المتظاهرين.

واعتبر شي أن تلك الحملة تنم عن الحس ”العالي بالمسؤولية“ الذي يتمتّع به الرئيس جومرت توكاييف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي في رسالة إلى توكاييف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية: ”اتّخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة وسارعتم إلى تهدئة الوضع، ما عكس موقعكم كجهة مسؤولة والشعور بالواجب كسياسي، والحس العالي بالمسؤولية الذي تتحلون به حيال بلدكم وشعبكم“.

وكان توكاييف، قد قال في وقت سابق، الجمعة، إنه أصدر أوامر بإطلاق النار في مقتل خلال التصدي لأي اضطرابات أخرى يثيرها أولئك الذين وصفهم بقطاع الطرق والإرهابيين، مضيفا أنه سيتم ”سحق“ من يرفضون تسليم أنفسهم.

وقال توكاييف في كلمة بثها التلفزيون، بعد أسبوع على تحول احتجاجات على رفع أسعار الوقود إلى موجة من الاضطرابات عمت أنحاء البلاد، إن ما يصل إلى 20 ألفا ”من قطاع الطرق“ هاجموا ألما أتا أكبر مدن البلاد ودمروا ممتلكات الدولة.

وأضاف أنه في إطار عملية ”مكافحة الإرهاب“ أمر أجهزة إنفاذ القانون والجيش ”بإطلاق النار في مقتل دون سابق إنذار“، مؤكداً أن ”المسلحين لم يلقوا أسلحتهم ويواصلون ارتكاب الجرائم أو يعدون لها، يجب مواصلة المعركة ضدهم حتى النهاية، سنسحق كل من لن يستسلم“، رافضاً دعوات لإجراء محادثات مع المحتجين.

وتابع قائلا: ”ما هذا الغباء، أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع المجرمين والقتلة؟“.

وأضاف أن قوات حفظ السلام التي أرسلتها روسيا ودول مجاورة وصلت بناء على طلب كازاخستان وستبقى في البلاد مؤقتا لضمان الأمن.

كما وجه توكاييف الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك قادة الصين وأوزبكستان وتركيا على مساعدتهم في قمع الانتفاضة.

في ذات الإطار، قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع توكاييف الوضع هناك خلال عدة مكالمات هاتفية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين تحدث أيضا إلى زعماء دول أخرى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يومي الخميس والجمعة.

واستعادت قوات الأمن فيما يبدو السيطرة على شوارع مدينة رئيسية في كازاخستان اليوم الجمعة بعد أعمال العنف التي استمرت عدة أيام.

وقال الرئيس توكاييف المدعوم من روسيا إنه أمر قوات الأمن بإطلاق النار في مقتل لإخماد الانتفاضة في مختلف أنحاء البلاد.