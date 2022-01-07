تحتوي صورا سرية.. إسرائيل تعلن عن إسقاط مسيرة لحزب الله جنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إسقاطه طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، تحتوي على صور سرية تابعة للحزب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تم إسقاط ”مسيّرة تابعة لحزب الله مؤخرا، كانت تحوي صورا سرية يبدو أنها تابعة للقوات الخاصة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة“.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ”سجل ارتفاعا في عدد مسيرات حزب الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة“.

وأوضح المتحدث العسكري أن قوات الجيش ”تمكنت في الأشهر الأخيرة، من إسقاط مسيرة لحزب الله عبرت الحدود تجاه إسرائيل، واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات“.

ولفت أدرعي إلى أن ”الطائرة المسيرة احتوت على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، حيث أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب اللبناني“.

وتكررت حوادث إسقاط الطائرات التابعة للحزب اللبناني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريحات سابقة تنظيم حزب الله، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي جاهز للرد على أي تهديد.

تنامي القدرات الرقابية

واعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت بعد تحليقها عبر الحدود من لبنان، كشفت عن تنامي إمكانيات الاستطلاع الجوي التي يتمتع بها حزب الله المدعوم من إيران.

ولبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب، وبات من المعتاد أن تحلّق الطائرات المسيرة فوق الحدود شديدة الحراسة بينهما.

وقالت وكالة ”فرانس برس“ إنها اطلعت على صور قال مصدر أمني إنها لمشغّلي طائرات مسيرة تابعة لحزب الله وصور لطائرات مسيرة أخرى، وكذلك لقطة جوية لمستوطنة شمال إسرائيل ومركز عسكري.

وقال المصدر، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، إنه يعتقد أن اللقطات تظهر أيضا قوات حزب الله الخاصة، وهي تتدرب على كيفية استخدام الطائرات المسيرة دون طيار، والتي قال إنها تعطي لمحة غير مسبوقة لإسرائيل.

وأكد مصدر ثان فضل عدم الكشف عن اسمه إن ”خمس طائرات مسيرة أسقطت العام الماضي، بما فيها طائرة استطلاع مسيّرة صغيرة أُسقطت الثلاثاء تابعة لحزب الله“.

واوضح المصدر الثاني: ”نحن نتعلم عن العدو، والعدو يتعلم عنا“، معتبرا ذلك أنه ”نوع من سباق التعلم بيننا وبين حزب الله“.

وأضاف أن ”الطائرات المسيرة التي استخدمها حزب الله ليست بالضرورة إيرانية الصنع، إنما أجهزة عادية متاحة تجاريا“.

وتعتبر إسرائيل رائدة في تطوير واستخدام الطائرات دون طيار في الحروب، لكنها تشهد تحديًا لتفوقها التكنولوجي من قبل إيران، التي تطور أيضًا طائرات مسيّرة للاستخدام العسكري.

والى ذلك، قال المصدر الثاني: ”من السهل جدًا أخذ طائرة دون طيار من المتجر وجمع المعلومات الاستخبارية والقيام بكل ما تتخيله“.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي قال حزب الله إنه أسقط طائرة إسرائيلية دون طيار فوق لبنان.

وقال المصدر الأمني الاسرائيلي الأول إن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان لم تنعكس على ما يبدو على برنامج حزب الله للطائرات المسيرة.