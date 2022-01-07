ظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي ستعود بالفائدة على الجميع

قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف يوم الجمعة، إن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، هو بمثابة نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع.

وأعلن ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، دعمه جهود الفريق الإيراني المفاوض في فيينا.

وأضاف أن ”جهود الفريق الإيراني لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة – التي يجب أن تبدأ منطقيا من قبل الطرف الذي غادر – تستحق دعمنا الكامل“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مطلع أيار/مايو 2018، وقامت واشنطن بتشديد العقوبات على طهران.

وقال ظريف إن ”استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) هي نجاح عالمي – يعود بالفائدة على كل من إيران والعالم – وانتصار العقل والدبلوماسية على عقلية الفرض والعقلية الصفرية“.

#IranTeam’s efforts to ensure full implementation of #JCPOA—that must logically begin by the party that exited—deserve our full support. Restoring JCPOA is a global success—benefiting both Iran & the world—and a triumph of reason & diplomacy over imposition & zero-sum mentality. — Javad Zarif (@JZarif) January 7, 2022

وكان ظريف قد قاد المفاوضات المباشرة مع القوى الدولية بمشاركة أمريكية، والتي أسفرت في النهاية عن إبرام الاتفاق النووي في منتصف تموز/يوليو عام 2015، والذي تم بموجبه تشديد الرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.

وفي نيسان/أبريل الماضي، دخلت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، في مفاوضات جديدة مع مجموعة (4+1) وهي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة إلى روسيا والصين وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (4+1) في 20 حزيران/يونيو الماضي، بعد فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وجرى استئناف أول جولة من المفاوضات النووية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي في فيينا، في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

وتستمر المفاوضات النووية في فيينا ضمن إطار الجولة الثامنة، وسط تصريحات إيجابية للدول المشاركة حوله.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تقدم المفاوضات الجارية في فيينا مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ”وقت التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية الإيرانية يقترب من نهايته“.

وقال لودريان يوم الجمعة: ”أنا مقتنع بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق لكن الوقت ينفد“.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد قال في وقت سابق إن محادثات فيينا هذا الأسبوع شهدت بعض التقدم.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة لواشنطن أمس الخميس، من أن الوقت ينفد لاختتام المحادثات النووية مع إيران.

كما حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هذا الأسبوع من أن الوقت ينفد لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.