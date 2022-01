ظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي ستعود بالفائدة على الجميع

قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف يوم الجمعة، إن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، هو بمثابة نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع.

وأعلن ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، دعمه جهود الفريق الإيراني المفاوض في فيينا.

وأضاف أن ”جهود الفريق الإيراني لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة – التي يجب أن تبدأ منطقيا من قبل الطرف الذي غادر – تستحق دعمنا الكامل“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مطلع أيار/مايو 2018، وقامت واشنطن بتشديد العقوبات على طهران.

وقال ظريف إن ”استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) هي نجاح عالمي – يعود بالفائدة على كل من إيران والعالم – وانتصار العقل والدبلوماسية على عقلية الفرض والعقلية الصفرية“.

#IranTeam’s efforts to ensure full implementation of #JCPOA—that must logically begin by the party that exited—deserve our full support.

Restoring JCPOA is a global success—benefiting both Iran & the world—and a triumph of reason & diplomacy over imposition & zero-sum mentality.

