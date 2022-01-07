تحليل: بايدن يواجه خيارا مصيريا في ملف إيران‬

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، إن ”الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه لحظة الحقيقة فيما يتعلق بالموقف مع إيران“.

ورأت أن ”بايدن يواجه اختيارا مصيريا بين السماح للنظام الإيراني بأن يصبح قوة نووية عسكرية، أو استخدام القوة العسكرية لإيقافه“.

وأوضح مقال تحليلي لكل من مارك دوبوويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وماثيو كرونيغ، أستاذ الحوكمة في جامعة جورج تاون، والمستشار السياسي البارز لوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ في الفترة من عامي 2017 إلى 2021، أنه ”من الأفضل بالنسبة لبايدن الاستعداد للهجوم العسكري مع تصاعد التوقعات بفشل المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني“.

وأشارت الصحيفة إلى ”بدء المفاوضات النووية مع إيران هذا الأسبوع، ولكنها سرعان ما توقفت، والواضح أن إيران تخطو سريعا نحو امتلاك الأسلحة النووية، ولا يوجد لديها أي اهتمام بالوصول إلى حل دبلوماسي“.

وتابعت الصحيفة: ”سيأتي الخط الأحمر بالنسبة للعمل العسكري عندما يكون الجدول الزمني لانطلاق إيران نحو امتلاك السلاح النووي أقل من الزمن الذي يحتاجه البنتاغون للرد. في المنعطف الحالي“.

وأضافت: ”هذا يمكن أن يحدث مطلع هذا العام، ويتبقى كيفية وموعد الأمر الذي سيصدره بايدن بشنّ هجمات عسكرية على منشآت إيران النووية، لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي“.

وأردفت: ”أفضل حل محتمل لهذه الأزمة هو الوصول إلى تسوية تفاوضية يمكن من خلالها التحقق وبشكل دائم من إغلاق كل المسارات الإيرانية لتصنيع السلاح النووي. ولكن الاتفاق النووي الموقع العام 2015 فشل في ذلك، وإيران غير مهتمة بأي اتفاق يصل إلى هذا الهدف“.

وقالت، نقلا عن الكاتبين الأمريكيين، إن ”الوقت ينفد، ويمكن لإيران بالفعل أن تنتج قنبلة واحدة من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة في أقل من 3 أسابيع وتجربة قنبلة نووية بدائية في غضون 6 أشهر، وربما يستغرق الأمر عاما أو عامين، من أجل تصميم رأس نووي فعال يمكن إطلاقه على صاروخ، ولكن بمجرد أن يمتلك النظام الإيراني الثيوقراطي ما يكفي من المواد الصالحة لصنع الأسلحة، فإن اللعبة ستكون انتهت فعليا“.

وأشارت إلى أن ”العالم لم يعد باستطاعته منع التسلح الإيراني، مثل كوريا الشمالية، يمكن لطهران أن تنقل موادها المصنوعة من مواد التفجير إلى منشآت سرية، وأن تصنع الرؤوس الحربية دون إزعاج.. ومن أجل وقف التسلح النووي الإيراني، يجب على واشنطن أن تمنع طهران من الحصول على كميات كافية من المواد الانشطارية“.

وحذّرت من أن ”امتلاك إيران للسلاح النووي سيؤدي إلى سباق أسلحة نووية في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات طهران على العدوان ضد جيرانها، ودعم الجماعات الإرهابية، وجماعات أخرى تعمل لصالحها بالوكالة“.

وقالت إن ”الضربات الأمريكية ستؤخر جهود إيران لسنوات على الأقل، وإلى الأبد في أحسن الأحوال، لأنه لا يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم دون التسهيلات اللازمة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة بناء وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وإعادة تكوين مخزونات المواد الانشطارية“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”يجب على بايدن أن يكون مستعدا لتدمير البرنامج النووي الإيراني، مخاطر هذا النهج تتضاءل كثيرا مقارنة بالتهديد الذي يمثله التعايش مع إيران المسلحة نوويا لعقود مقبلة“.