رئيس كازاخستان: أمرت قوات الأمن بفتح النار إذا وقعت اضطرابات أخرى

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، إنه أمر أفراد الأمن بـ ”فتح النار دون سابق إنذار إذا وقعت اضطرابات أخرى“، مضيفا أنه ”سيتم سحق من يرفضون تسليم أنفسهم“.

وقال توكاييف، في كلمة بثها التلفزيون، إن ”ما يصل إلى 20 ألفا من قطاع الطرق هاجموا العاصمة المالية ألما آتا، ودمروا ممتلكات عامة“.

وأضاف أن ”قوات حفظ السلام التي أرسلتها روسيا ودول مجاورة وصلت بناء على طلب كازاخستان وستبقى في البلاد مؤقتا لضمان الأمن“.

كما وجه توكاييف الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قادة الصين وأوزبكستان وتركيا على ”مساعدتهم في قمع الانتفاضة“.

ونقل مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، عنه قوله، في بيان، إن ”البلاد استعادت النظام الدستوري في معظمه، بعد الاضطرابات التي اجتاحتها“.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان منفصل، ”تصفية 26 مجرما مسلحا، واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف من هؤلاء المجرمين“، على حد وصفها، كما أعلنت مقتل 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني منذ بداية الاحتجاجات هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ناشد، يوم الخميس، رؤساء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تضم روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان؛ للمساعدة في إخماد الاضطرابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان (كازينفورم).

وفي المقابل، قُتل العشرات من قوى الأمن والمتظاهرين، في حين جرح مئات الأشخاص في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان، منذ أيام بحسب السلطات.

وكان تقرير سابق أفاد بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

ويوم الأربعاء، أعلنت الشرطة في كازاخستان عن مقتل عشرات المتظاهرين، واتهمتهم بأنهم كانوا يحاولون “الاستيلاء على مبانٍ إدارية”.

في حين قالت وزارة الصحة، إن أكثر من ألف شخص جُرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالات الأنباء (إنترفاكس-كازاخستان) و(تاس) و(نوفوستي) عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك، قوله إن “القوى المتطرفة حاولت، الليلة الماضية، اقتحام مبانٍ إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي، بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة”.

وأضاف: “تم القضاء على عشرات المهاجمين، ويجري التعرف على هوياتهم”، وفق قوله.