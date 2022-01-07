رئيس كازاخستان: "استعدنا النظام الدستوري في معظمه"

نقل مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، عنه قوله، في بيان، إن ”البلاد استعادت النظام الدستوري في معظمه، بعد الاضطرابات التي اجتاحتها“.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان منفصل، ”تصفية 26 مجرما مسلحا، واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف من هؤلاء المجرمين“، على حد وصفها، كما أعلنت مقتل 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني منذ بداية الاحتجاجات هذا الأسبوع.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ”توكاييف سيوجه خطابا إلى الأمة اليوم الجمعة“.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ناشد، يوم الخميس، رؤساء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تضم روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان؛ للمساعدة في إخماد الاضطرابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان (كازينفورم).

وفي المقابل، قُتل عشرات المتظاهرين وجرح أكثر من ألف شخص، بحسب السلطات.

وقُتل 18 فردا من قوات الأمن في كازاخستان على الأقل، وأصيب أكثر من 748 في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان، منذ أيام، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية،يوم الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخستانية.

وكان تقرير سابق أفاد بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

ويوم الأربعاء، أعلنت الشرطة في كازاخستان عن مقتل عشرات المتظاهرين، واتهمتهم بأنهم كانوا يحاولون “الاستيلاء على مبانٍ إدارية”.

في حين قالت وزارة الصحة إن أكثر من ألف شخص جُرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالات الأنباء (إنترفاكس-كازاخستان) و(تاس) و(نوفوستي) عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك، قوله إن “القوى المتطرفة حاولت، الليلة الماضية، اقتحام مبانٍ إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي، بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة”.

وأضاف: “تم القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم”، وفق قوله.

وتابع المتحدث، أن عملية “لمكافحة الإرهاب” تجري في أحد أحياء ألماتي العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والتي شهدت أعنف أعمال الشغب.

وأظهرت صور نشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت، وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل فيها حرائق في ألماتي، فيما تُسمع طلقات من أسلحة آلية.

من جانبها، أعلنت روسيا وحلفاؤها، يوم الخميس، إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، التي تشهد أعمال شغب فوضوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.