الحرس الثوري: نجهز للانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم لو دعت الضرورة

وجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، تحذيرات للقوات الأمريكية بضرورة الانسحاب من العراق فوراً، قبل إجبارها على الانسحاب بالقوة، محذراً من أن الحرس يجهز الأرضية للانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم حيثما دعت الضرورة، على حد قوله.

وقال الجنرال قاآني، في كلمة له من مدينة مشهد شمال شرق إيران، خلال حفل تأبين بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني: ”سنجتث جذور الأمريكان من المنطقة وعليهم مغادرة العراق بسرعة قبل إخراجهم بذلة“.

واعتبر الجنرال الإيراني ما أسماها بـ“جبهة المقاومة“ التي تقودها إيران ”تتقدم يوماً بعد يوم على العكس من جبهة العدو“.

وتابع الجنرال قاآني أن ”أبناء المقاومة (الميليشيات المسلحة) في العراق واليمن وفلسطين يقفون جنبا إلى جنب مع إخوانهم في إيران“.

وقال مخاطبًا الأمريكيين: ”نحن نجهز الأرضية للانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم، وحيثما كان ذلك ضروريًا، سنأخذ بثأرنا من الأمريكيين من داخل منازلهم وعبر الأشخاص من حولهم دون الحاجة لوجودنا بشكل مباشر“.

وأضاف: ”إذا كان هناك حكماء في الولايات المتحدة واستطاعوا التعامل مع أولئك الذين ارتكبوا جريمة اغتيال القائد سليماني، فسيكون ذلك أقل تكلفة بالنسبة لبلادهم مقارنة بانتقام أبناء جبهة المقاومة، الذين لا يعرفون حدودًا، ويذهبون بأنفسهم وينتقمون“.

وختم الجنرال قاآني قائلاً: ”في وقت من الأوقات، كان لدى الأمريكيين 150 ألف جندي في العراق، لكنهم الآن يقولون إن لدينا 2500 جندي، لكن الشعب العراقي وأصدقاء سليماني لن يتسامحوا معكم، وحساباتنا باقية“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلنت، مطلع يناير/كانون الثاني لعام 2020، مسؤوليتها عن اغتيال قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

وفي ظل التهديدات الإيرانية ورسائلها للجماعات المسلحة المرتبطة بها في العراق لمواصلة استهداف المصالح الأمريكية، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في بلاده، مشيرا إلى أن القوات العراقية استلمت كل المعسكرات.

جاءت تصريحات الكاظمي بعد ساعات من تعرض معسكر قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة لهجوم بصاروخ.

وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من تعرض قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تتواجد فيها قوات أمريكية، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين.

وأسقطت القوات العراقية، يوم الإثنين الماضي، طائرتين مسيرتين قرب قاعدة فيكتوريا الواقعة ضمن حدود مطار بغداد الدولي، في أول هجوم من نوعه يستهدف قاعدة عراقية خلال عام 2022.