كازاخستان.. مقتل 18 من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 جراء أعمال الشغب

قتل 18 فردا من قوات الأمن في كازاخستان على الأقل، وأصيب أكثر من 748 في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان، منذ أيام، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخستانية.

وكان تقرير سابق، قد أفاد بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

في المقابل، قتل ”عشرات“ المتظاهرين وجرح أكثر من ألف، بحسب السلطات.

ويوم الأربعاء، أعلنت الشرطة في كازاخستان عن مقتل عشرات المتظاهرين، واتهمتهم بأنهم كانوا يحاولون “الاستيلاء على مبان إدارية”، في حين قالت وزارة الصحة إن أكثر من ألف شخص جُرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالات الأنباء (إنترفاكس-كازاخستان) و(تاس) و(نوفوستي) عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك، قوله إن “القوى المتطرفة حاولت، الليلة الماضية، اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي، بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة”.

وأضاف: “تم القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم”، وفق قوله.

