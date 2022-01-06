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كازاخستان.. مقتل 18 من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 جراء أعمال الشغب
تاريخ النشر: 06 يناير 2022 16:44 GMT
تاريخ التحديث: 06 يناير 2022 17:35 GMT

كازاخستان.. مقتل 18 من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 جراء أعمال الشغب

قتل 18 فردا من قوات الأمن في كازاخستان على الأقل، وأصيب أكثر من 748 في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان، منذ أيام، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس،

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المصدر: فريق التحرير

قتل 18 فردا من قوات الأمن في كازاخستان على الأقل، وأصيب أكثر من 748 في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان، منذ أيام، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخستانية.

وكان تقرير سابق، قد أفاد بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

في المقابل، قتل ”عشرات“ المتظاهرين وجرح أكثر من ألف، بحسب السلطات.

ويوم الأربعاء، أعلنت الشرطة في كازاخستان عن مقتل عشرات المتظاهرين، واتهمتهم بأنهم كانوا يحاولون “الاستيلاء على مبان إدارية”، في حين قالت وزارة الصحة إن أكثر من ألف شخص جُرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالات الأنباء (إنترفاكس-كازاخستان) و(تاس) و(نوفوستي) عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك، قوله إن “القوى المتطرفة حاولت، الليلة الماضية، اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي، بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة”.

وأضاف: “تم القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم”، وفق قوله.

وتابع المتحدث، أن عملية “لمكافحة الإرهاب” تجري في أحد أحياء ألماتي العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والتي شهدت أعنف أعمال الشغب.

بدوره، صرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة “خبر 24”، أن “أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 في العناية المركزة”.

وأظهرت صور نشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت، وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل فيها حرائق في ألماتي، فيما تُسمع طلقات من أسلحة آلية.

من جانبها، أعلنت روسيا وحلفاؤها، اليوم الخميس، إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، التي تشهد أعمال شغب فوضوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وقال هذا التحالف العسكري في بيان نشرته على تطبيق (تلغرام) المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة؛ من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه”.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ناشد رؤساء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تضم روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان؛ للمساعدة في إخماد الاضطرابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان (كازينفورم).

وأعلن التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، أن البنك الوطني (المركزي) قرر تعليق عمل البنوك؛ حرصا على سلامة موظفيها. وانقطعت خدمة الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.

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