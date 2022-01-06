عبداللهيان : حوارنا مع السعودية إيجابي وبنّاء ومستعدون لإعادة العلاقات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إن حوار بلاده مع المملكة العربية السعودية إيجابي وبنَّاء، مبديًا استعداد طهران لإعادة العلاقات في أي وقت، على حد قوله.

وأضاف عبداللهيان، خلال مقابلة مع ”الجزيرة“، أن ”السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية، لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية“، مضيفًا: ”نؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع يشمل السعودية، ومصر، وتركيا، لحل مشاكل المنطقة“.

وأردف وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان، قائلًا: ”خلال أيام سيعود ممثلونا إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وهذه خطوة إيجابية“.

وحول مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، قال عبداللهيان: ”نسمع كلامًا جيدًا من الوفد الأمريكي في فيينا، والمهم رؤية أفعال جادة“.

وتابع: ”هناك تبادل غير رسمي للرسائل مع الأمريكيين في فيينا بهدف تسهيل التفاوض“.

وطالب الوزير الإيراني بـ ”ضمانات تشمل عدم فرض أي عقوبات جديدة، وعدم عودة العقوبات بعد رفعها“، مؤكدًا أن ”النموذج العملي للضمانات هو تصديرنا للنفط، والحصول على العائدات“.

ورأى عبداللهيان أنه “ يمكن الوصول إلى اتفاق جيد في فيينا إذا امتلكت الأطراف الغربية النية، والإرادة“، معتبرًا أن “ الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا وضعت التفاوض على المسار الصحيح“، على حد قوله.