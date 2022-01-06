ترامب: خطاب بايدن عن الكابيتول مسرحية سياسية لصرف الأنظار عن فشله

اعتبر دونالد ترامب أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في إحياء ذكرى مرور عام على هجوم الكابيتول ليس إلا ”مسرحية سياسية“ لصرف الأنظار عن ”فشله“، على حد تعبيره.

وقال ترامب في بيان له عقب كلمة بايدن، ”استخدم اسمي اليوم في محاولة لتعميق الانقسام في الولايات المتحدة. هذه المسرحية السياسية ليست إلا محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أن بايدن فشل بشكل تام وكامل“.

وكان الرئيس الحالي جو بايدن قد شن هجوما على الرئيس السابق ترامب، خلال خطابه، في الذكرى السنوية الأولى على هجوم الكابيتول، متهما إياه باختلاق ”شبكة من الأكاذيب“ وتفضيل ”السلطة على المبادئ“.

وقال بايدن إن ”رئيس الولايات المتحدة السابق اختلق ونشر شبكة من الأكاذيب عن انتخابات 2020″، مضيفا: ”قام بذلك لأنه يثمّن السلطة على المبادئ؛ لأنه يرى أن مصلحته الشخصية أهم من مصلحة بلده“.

واتهم بايدن ترامب كذلك بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة، في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية، مكملا: ”للمرة الأولى في تاريخنا، لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول منع الانتقال السلمي للسلطة بينما انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول“.

وأضاف: ”لم تكن تلك مجموعة من السياح. كان تمردا مسلحا“، متعهدا بـ ”عدم السماح لأي كان بـ ”طعن الديمقراطية“.

وأكد بايدن بالتوازي مع ذلك، على أن ”الولايات المتحدة والعالم يعيشان معركة بين الديمقراطية والاستبداد“.

وتابع: ”نعيش منعطفا تاريخيا، سواء في الداخل أو الخارج. نخوض مجددا معركة بين الديمقراطية والاستبداد“. وأضاف: ”لن أسمح لأي كان بطعن الديمقراطية. سأصمد أمام هذا الخرق وسأدافع عن هذه الأمّة“.

وشدد على أنه يرفض أن ”يصبح العنف السياسي هو القاعدة“ في الولايات المتحدة، وحذر من أنه ”علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين أن يطيحوا بالرغبة التي عبر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة إنما في ظل الكذب؟“

وأكمل الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر (79 عاما): ”لا يمكننا تحمل أن نصبح أمة من هذا النوع“.