بيلوسي في ذكرى هجوم الكابيتول: الديمقراطية انتصرت وعلى ترامب أن يخجل

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في الذكرى الأولى للهجوم على مبنى الكابيتول، إن ”الديمقراطية انتصرت“، وإن ”على الرئيس السابق دونالد ترامب أن يخجل من نفسه“.

ورأت بيلوسي في مقابلة مع وكالة ”اسوشييتد برس“ الأمريكية، أن الوقت قد حان للولايات المتحدة للتوجه إلى ”مكانتها الأفضل“، والاستفادة من التاريخ وضمان أن يوم الهجوم في 6 كانون الثاني (يناير) لن يتكرر ابدا.

وقالت: ”لا نخطئ، ديمقراطيتنا كانت على شفا كارثة…انتصرت الديمقراطية في تلك الليلة….هؤلاء الناس، بسبب العمل الشجاع لشرطة الكابيتول وشرطة العاصمة وآخرين، تم ردعهم في تحركهم لوقف التداول السلمي للسلطة… لقد خسروا.“

ولفتت بيلوسي التي قادت مجلس النواب مرتين لعزل ترامب إلى أن رسالتها لأولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول وملايين الأمريكيين الذين دعموا ترامب ويمكنهم دعمه مرة أخرى هي أنه تم الكذب عليهم.

وقالت: ”ربما اعتقدوا أن ذلك كان صحيحًا… لكن رئيس الولايات المتحدة كذب عليهم… ينبغي أن يخجل من نفسه.“

وتابعت:“ الحقيقة أنه لا يمكننا التنصل من مسؤوليتنا…..لدينا القوة ولدينا المسؤولية وسوف نلتزم بذلك للحفاظ على تماسك بلدنا… دعونا نأمل ألّا ننتخب أبدًا رئيسًا يحرض على تمرد في الكونغرس في الولايات المتحدة.“

وأكدت بيلوسي أنها فخورة للغاية بالقرار الذي اتخذه قادة الكونجرس للعودة بسرعة للمصادقة على نتائج الانتخابات رغم الهجوم الدموي على بمنى الكابيتول.

وأعربت بيلوسي عن أملها قريبا في إعادة فتح مبنى الكابيتول الذي وصفته بـ ”رمز الديمقراطية للعالم“ بعد أن تم إغلاقه أمام الجمهور لأطول فترة في تاريخه، وذلك بمجرد أن يتلاشى وباء ”كورونا“ وتشير السلطات الصحية إلى أنه آمن.

وقالت بيلوسي، إنه بينما يمكن إصلاح القطع الأثرية التاريخية التي دمرت خلال الهجوم فإن الأضرار العاطفية ستظل باقية بالنسبة للكثيرين.

وأضافت: ”أكثر ما أتذكره عن ذلك اليوم هو الشيء الذي أجده لا يرحم كثيرًا، وهو التأثير الذي أحدثه على الشباب في مبنى الكابيتول وطاقم العمل الخاص بي على وجه الخصوص… إن أكثر ما أتذكره، ولن أنساه أبدًا، هو الصدمة التي رأيتها في عيون الشباب الذين كانوا موجودين في المبنى خلال أعمال العنف.“