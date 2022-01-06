دون ربطها بمحادثات فيينا.. إيران تطالب كوريا الجنوبية الإفراج عن أموالها

طالب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الخميس، حكومة كوريا الجنوبية بالإفراج عن أموال بلاده المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، دون ربطها بنتائج محادثات فيينا النووية.

وقال باقري كني من فيينا، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية: ”بصرف النظر عن نتائج المحادثات في فيينا فإن حكومة كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المحظورة، والعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب لا يمكن أن تكون ذريعة لعدم سداد الديون لإيران“.

وأضاف: ”رفض كوريا الجنوبية غير القانوني وغير المبرر لسداد ديونها إلى إيران سيكون نقطة مظلمة في تاريخ العلاقات بين البلدين“.

وأشار إلى أن ”على كوريا الجنوبية التصرف في أسرع وقت ممكن للإفراج عن أموال إيران“.

وبحسب وكالة أنباء ”إيرنا“ الإيرانية، التقى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جانغ كون، الذي وصل إلى فيينا، أمس الأول (الثلاثاء)، بنائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين علي باقري كني، اليوم الخميس.

ويقدر حجم الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية بنحو 7 مليارات دولار.

كما تراجع التبادل التجاري الإيراني مع دول العالم، ومن بينها كوريا الجنوبية، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مطلع أيار/مايو للعام 2018، وتشديد العقوبات على طهران.

وتشير تصريحات لمسؤولين إيرانيين إلى أن الأموال التي جرى حظرها في البنوك الأجنبية بسبب العقوبات الأمريكية تقدر بنحو 40 مليار دولار من بينها 20 مليار تخص الصين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال مساء الأربعاء، إن ”وجود مسؤول وزارة خارجية كوريا الجنوبية في فيينا هو قرار شخصي، وطلبت الأطراف الأخرى تواجده في فيينا بسبب بعض القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف“.

وأضاف خطيب زادة أن ”المسؤولين الكوريين الجنوبيين التقوا ببعض الوفود الموجودة في فيينا، وهذه اللقاءات لا علاقة لها بمحادثات إيران ومجموعة 1 + 4“.

ومنذ الإثنين الماضي، تم استئناف المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من محادثات فيينا بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا، وبريطانيان وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات بطريقة غير مباشرة بسبب رفض إيران حضورها.