تقرير: صراع القوى الكبرى يهدد بإشعال حروب في أوكرانيا وتايوان وإيران

حذّر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، اليوم الخميس، من أن فرضية اندلاع 3 حروب تبقى قائمة، خلال عام 2022، وأساسًا في أوكرانيا، وإيران، وتايوان، في سياق صراع ميزان القوى القائم بين الولايات المتحدة، وروسيا، والصين.

ويوضح التقرير أن مناطق أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، تواجه احتمال نشوب حرب، عام 2022، بدءًا من أوكرانيا، ومرورًا بإيران ووصولًا إلى تايوان.

ويشرح التقرير المؤشرات الدالة على فرضية الذهاب إلى الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفرض إيقاعه، وتبدو رسالته بسيطة، وهي أنه بعد ضم منطقة القرم من ذلك البلد، وترتيب انفصال منطقة أخرى، دونباس، قال الرئيس الروسي إنه مستعد للذهاب إلى كييف وإخضاع أوكرانيا بأكملها.

بينما يبدي بوتين حرصًا على إظهار القوة العسكرية الجديدة لبلاده بشكل واضح: إطلاق الصواريخ على أحدث طراز، والقدرة على التدمير في الفضاء، والمناورات العملاقة على حدود أوكرانيا.

ويشير التقرير إلى ما نقلته مؤخرًا صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية عن جنرالات أوكرانيين حين قالوا إنهم لن يقاوموا الجيش الروسي لأكثر من 4 أيام، وبعد ذلك ستكون مسألة حرب عصابات شعبية.

ووفق التقرير الفرنسي، تم عرض الطموح الروسي علانية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث يريد بوتين ”بنية أمنية جديدة في أوروبا“ والعودة قدر الإمكان إلى منطقة النفوذ الروسي التي كانت موجودة خلال أيام الاتحاد السوفييتي، ومن ثم يجب تحييد ”الناتو“ وإغلاق أبوابه في وجه أي عضو جديد، والهدف هو وضع كل شيء معًا بالشكل المناسب بعد المفاوضات الثنائية بين الأمريكيين والروس والتي تبدأ، في 9 و 10 يناير/ كانون الثاني الجاري في جنيف.

ويخلص التقرير إلى القول في هذا الملف: ”لقد وضعت روسيا نفسها في موقف يجبرها على التصرف إذا لم تكن راضية عن ”خطوطها الحمراء“ التي سبق أن وضعتها، وهذا هو الوضع الذي يهم والذي يقربنا من الحرب“، وفق تقديره.

وبخصوص ملف إيران، يقول التقرير إنه تم إحراز تقدم ضئيل في المفاوضات بين طهران من جهة والولايات المتحدة والأوروبيين من جهة ثانية، لضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية، حيث عاد مفتشو الأمم المتحدة إلى موقع تخصيب اليورانيوم الرئيس في إيران، لكن مساحة التسوية محدودة للغاية، وفق التقرير.

وتابع التقرير: ”لم ينسَ الإيرانيون الرئيس دونالد ترامب الذي انسحب، العام 2018، من جانب واحد من الاتفاقية الدولية التي أبرمتها الولايات المتحدة، العام 2015، تحت قيادة باراك أوباما، بشأن السيطرة على الطاقة النووية الإيرانية، وفي الوقت نفسه أخضع ترامب إيران لعقوبات اقتصادية قاسية“.

ويضيف: ”اليوم يضع الإيرانيون شرطين مسبقين ويريدون أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم التراجع عما سيتم التفاوض عليه في النسخة الثانية لاتفاق فيينا، ويطالبون برفع عدد من العقوبات قبل اختتام المحادثات.“

وفي غضون ذلك، قاموا بتحطيم الحدود الموضوعة لهم في اتفاقية تخصيب اليورانيوم للعام 2015، فقد قاموا بالتخصيب بمعدل 60 % عندما سمحت لهم فيينا في العام 2015 بـ 3.7 %، ثم من 60 % إلى 90 %، وهي نسبة تعد ضرورية للاستغلال العسكري، والأمر قد يستغرق شهرًا كما يقول الخبراء، وهذا الشهر القصير هو الذي يغذي الرغبة الإسرائيلية، أو الإسرائيلية-الأمريكية، بتوجيه ضربة دقيقة إلى قلب المشروع النووي لطهران، وفق التقرير.

ويوضح أن لدى طهران ترسانة رادعة، وأن مثل هذه الضربة لن تمر دون ردٍ، من لبنان وربما أيضًا من سوريا سيرد حزب الله اللبناني، بأوامر من طهران، بإطلاق خط صاروخي على البلدات الإسرائيلية ويسقط الشرق الأوسط في الحرب مرة أخرى.

وبخصوص الوضع في تايوان، قال التقرير إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قدم، الشهر الماضي، تشخيصه للمناورات العسكرية الصينية المتكررة ضد تايوان واعتبر أنها ”تبدو وكأنها بروفة قبل الغزو“.

ويعلّق التقرير بأنه ”دون التأكيد بشكل خاص على هذه النقطة لا يستبعد الرئيس الصيني شي جين بينغ الخيار العسكري“.

ويضيف أنه ”مع الاعتراف بوحدة الصين، تعهدت الولايات المتحدة، العام 1979، بتزويد الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي، منذ العام 1949، بوسائل الدفاع عن نفسها، وهذا لا يجبر الولايات المتحدة على التدخل عسكريًا لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يترك مجالًا للغموض، على أقل تقدير تتساءل بكين عن طبيعة رد فعل الولايات المتحدة على أي هجوم على تايوان“.

وتابع التقرير أنه ”من هذه النظرة العامة السريعة للغاية، تعلمنا درسًا، وهو أن الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، قوى تحافظ على فرضية الحرب في ميزان القوى بين الدول، وهذا جزء من لوحة كبيرة، يبدو فيها الاتحاد الأوروبي القوة الوحيدة القادرة على منع هذا الخيار“.