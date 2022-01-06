روسيا: سنتشاور مع كازاخستان التي تتعرض لمؤامرة خارجية

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها ستتشاور مع كازاخستان وحلفاء آخرين بشأن تحركات إضافية ممكنة لدعم عملية ”مكافحة الإرهاب“ هناك، على حد وصفها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: ”نعتبر الأحداث التي وقعت مؤخرا في دولة صديقة، مؤامرة مدبرة من الخارج؛ لتقويض أمنها وسلامتها بالقوة، وباستخدام تشكيلات مسلحة منظمة ومدربة“.

وأرسلت موسكو قوات مظلات بالفعل إلى كازاخستان، ضمن قوات لحفظ السلام، بعد أن شهدت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أكبر موجة اضطرابات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي العام 1991.

وقررت حكومة كازاخستان، يوم الخميس، تحديد سقف لأسعار الوقود، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

إلى ذلك، أفادت تقارير بأن السلطات في كازاخستان أوقفت نحو ألفي شخص في ألماتي على خلفية أعمال الشغب في البلاد.

وقالت أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إن قوات روسية انتشرت في كازاخستان ضمن قوة لحفظ السلام تضم جنودا من أربع جمهوريات سوفيتية سابقة أخرى.

وجاء الانتشار استجابة لنداء من رئيس كازاخستان للمساعدة في تحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى وسط موجة من الاحتجاجات التي تفجرت بعد رفع أسعار الوقود، وفقا لرويترز.

وقالت الأمانة، إن المهمة الرئيسة لقوات حفظ السلام هي حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة قوات حفظ القانون والنظام في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية الخميس عبر التلفزيون الرسمي، أن أكثر من ألف شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكانت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء قد نقلت عن الشرطة في ألما آتا، كبرى مدن كازاخستان قولها في قت سابق من اليوم الخميس، إنه تم ”القضاء“ على عشرات من مثيري الشغب.

واشتبكت القوات مع المحتجين في الميدان الرئيس بالمدينة.

وأعلنت كازاخستان، الأربعاء، حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعدما اندلعت تظاهرات إثر ارتفاع سعر الغاز وتحوّلت إلى أعمال شغب، وفق ما نقلته ”فرانس برس“ عن وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالات ”إنترفاكس“ و“تاس“ و“ريا نوفوستي“ أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلًا عن بيان أورده التلفزيون الكزخي.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان بأن 8 من الشرطة والحرس الوطني قتِلوا وأصيب 713 خلال اضطرابات في أقاليم عدة بالبلاد.

بدوره، حث البيت الأبيض الأربعاء، على الهدوء وضبط النفس تعليقا منه على الاحتجاجات في كازاخستان، حيث اقتحم المتظاهرون المباني العامة وأضرموا فيها النار في أسوأ اضطرابات تشهدها الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى منذ أكثر من عقد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن الاتهامات الروسية بأن الولايات المتحدة حرضت على الاضطرابات ”كاذبة تماما“، بحسب ”رويترز“.

وتشهد كازاخستان، منذ مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية، وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن، خاصة ألما آتا.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز المسال. ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ التظاهرات، بل انتشرت إلى أنحاء أخرى من البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة نور سلطان.