إحراق تمثال لقاسم سليماني جنوب إيران (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الخميس، بإقدام شبان مجهولين، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على إحراق تمثال لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بمدينة ”شهر كرد“، التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري، جنوب غرب إيران.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني، أنه ”بعد ساعات من نصب تمثال لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بمدينة شهر كرد، أقدم شبان على إحراق هذا التمثال“.

وأشار الموقع، وفق مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل، أن ”النيران اشتعلت في تمثال قاسم سليماني، الذي بني خلال عام بتكلفة 150 مليون تومان (5000 دولار أمريكي)، بعد ساعات قليلة من تركيبه في ساحة قمر بني هاشم في شهر كرد“.

حرق تمثال للجنرال الإيراني #قاسم_سلیماني بعد ساعات من الكشف عنه في مدینة #شهرکرد وسط البلاد مسؤولون محليون قالوا عند تدشينه إن التمثال الذي بلغ ارتفاعه 6 أمتار، كلف 150 مليون تومان (5 آلاف دولار)، واستغرق إعداده نحو العام. pic.twitter.com/9wc3RVnBvT — إرم نيوز (@EremNews) January 6, 2022

من جانبه، وصف ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة جهار محال وبختياري حرق تمثال قاسم سليماني، بأنه ”جريمة“.

وقال محمد علي نيكونام، إمام صلاة الجمعة في شهر كرد، في بيان بعد الحادث: ”هذه الجريمة مثل جريمة الليل في مطار بغداد، والتي وقعت في خصوصية الليل وفي ذروة الجبن“.

وتزامن حرق تمثال سليماني في شهر كرد غرب إيران مع مناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سليماني بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير/كانون الثاني لعام 2020.

وأقام مسؤولون في إيران، على مدى الأيام القليلة الماضية، احتفالات دعائية مختلفة بحضور عائلة قاسم سليماني تحت ذرائع مختلفة.

ويتعارض حرق هذا التمثال بشكل مباشر مع المديح من قبل أولئك الذين يحاولون جعل قاسم سليماني ”بطلا قوميًا“.

وفي وقت سابق، تعرضت التماثيل واللوحات التي جرى نصبها ووضعها في عدد من المدن الإيرانية للجنرال قاسم سليماني، إلى انتقادات واسعة؛ بسبب تدني قيمتها الفنية.

كما أثار نصب تمثال قاسم سليماني في مدينة جيروفت جنوب إيران ومدن أخرى في البلاد، ردود فعل انتقادية من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي الموالين للحكومة؛ بسبب إهمال المسؤولين في تسليم الأعمال الفنية للفنانين.

وفي 11 من آب / أغسطس الماضي، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن قيام شخص بحرق تمثال لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونشر مقطع عملية الحرق على منصات التواصل الاجتماعي.