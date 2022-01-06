"فاينانشال تايمز": تايوان تدعم ليتوانيا في مواجهة ضغوط الصين

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن تايوان تعمل على دعم ليتوانيا بصندوق قيمته 200 مليون دولار، بعد نزاع بين الأخيرة والصين.

وتأتي تلك الخطوة الاستثمارية في أعقاب إجراءات صارمة اتخذتها بكين ضد دولة البلطيق.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني: ”تعمل تايوان على إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار في ليتوانيا، وتستهدف الحصول على العديد من البضائع الليتوانية التي فرضت الصين حظرا عليها، حيث تسعى تايوان إلى مكافأة ”فيلنيوس“ على دعمها الدبلوماسي“.

ونقلت الصحيفة عن إريك هوانغ، من مكتب تمثيل تايوان في ليتوانيا، قوله إن بلاده تأمل في إطلاق الاستثمار الأول لها في وقت لاحق من العام الجاري، من خلال الأموال المقدمة من صندوق الاستثمار الوطني.

في حين قال نائب وزير الخارجية التايواني، هاري هوجين تسنغ: ”حان الوقت بالنسبة لتايوان من أجل مساعدة ليتوانيا في الصعوبات التي تواجهها“.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة ليتوانيا العام الماضي، على فتح مكتب تمثيل باسم تايوان في العاصمة الليتوانية ”فيلنيوس“، وهو ما يعتبر بمثابة سفارة.

ومنذ ذلك الحين أطلقت الصين حملة شرسة على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي لمعاقبة ليتوانيا على تلك الخطوة، في ظل أنها تعتبر تايوان جزءًا منها.

ومضت تقول: ”منذ ذلك الحين، سحبت بكين سفيرها من فيلنيوس، وحظرت الواردات الليتوانية، وضغطت على الشركات المصنعة الأجنبية للتوقف عن استخدام المكونات الليتوانية، كما أجبرت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق على إجلاء ما تبقى من دبلوماسييها من الصين بسبب مخاوف على سلامتهم“.

ورأت ”فاينانشال تايمز“ أنه ما إذا كانت ليتوانيا تستطيع الصمود، وسوف تحصل على ما يكفي من التأييد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يزال موضع اختبار لفعالية أساليب الإكراه الصينية في المجالين السياسي والاقتصادي.

وقالت إن الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، تراجع عن توجهه السابق، وقال مؤخرا إنه كان خطأ إطلاق اسم تايوان على مكتب التمثيل بدلا من تايبيه.

وأشار إلى أن الحكومة لم تقوم بالتنسيق معه فيما يتعلق بهذا القرار، حيث تقود الحكومة رئيسة الوزراء، إنغريدا سيمونيته، التي هزمها في الانتخابات الرئاسية العام 2019.

وتابعت الصحيفة: ”تعرضت ليتوانيا لصدمة قوية من خلال رد فعل الصين. لم توقف بكين الواردات الليتوانية فقط، بل ضغطت على الشركات المصنعة الأوروبية الأخرى، مثل شركة تصنيع قطع غيار السيارات الألمانية ”كونتيننتال“، لعدم استخدام المكونات الليتوانية في عملياتها الصينية“.

وأردفت قائلة: ”تحت الضغط الصيني، فإن تايوان تجد نفسها مجبرة على إصلاح بعض الأضرار التي تعرضت لها ليتوانيا على يد الصين.

وقال مسؤول بارز في السياسة الخارجية التايوانية إن جهود تايوان الاستثمارية والتجارية يجب أن تعمل على تحفيف وطأة الإجراءات القاسية من جانب الصين“، وفقا للصحيفة.