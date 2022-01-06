بايدن: نرفض تحويل العنف السياسي إلى قاعدة في أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضه بأن ”يصبح العنف السياسي هو القاعدة“ في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الكلام حسب فقرات تم بثها مسبقا من خطاب سيلقيه اليوم الخميس، وذلك في ذكرى مرور سنة على هجوم أنصار دونالد ترامب على الكابيتول.

ويحذر بايدن في خطابه قائلا ”علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين أن يطيحوا بالرغبة التي عبر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة إنما في ظل الكذب؟“.

ويضيف الرئيس الأمريكي، في الخطاب، بحسب المقتطفات التي نشرها البيت الأبيض ”لا يمكننا تحمل أن نصبح أمة من هذا النوع“.

وسيتحدث الرئيس الديمقراطي (79 عاما) الساعة الـ14,00 ت. غ من الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي، والى جانبه نائبته كامالا هاريس.

وأثار اقتحام هذا الصرح قبل سنة من قِبل مناصري دونالد ترامب صدمة في الولايات المتحدة والعالم، حين حضروا بالآلاف إلى المبنى فيما كان مثيرو شغب في الخارج يهاجمون قوات الأمن.

وعمد بايدن لفترة طويلة إلى تجنب ذكر ترامب بالاسم علنا، لكن هذه المرة قرر الرئيس التطرق بشكل علني إلى ”المسؤولية الخاصة“ للرئيس ترامب في الفوضى“ كما أعلنت الناطقة باسمه جين ساكي الأربعاء.

وقالت ”ينظر (بايدن) إلى ما حدث في السادس من كانون الثاني/يناير على أنه تتويج لما ألحقته سنوات حكم ترامب الأربع ببلادنا“، موضحة أن ”الرئيس بايدن يدرك تماما التهديد الذي يطرحه الرئيس السابق على نظامنا الديمقراطي“.

لكن ما يثير قلقا شديدا هو استطلاع للرأي نشر أخيرا وأظهر أن 55% فقط من الأمريكيين يعتبرون أن جو بايدن هو الفائز الشرعي في الانتخابات الأخيرة.

ولاقت نظرية ترامب بان الانتخابات ”سرقت“ منه أصداء كما يبدو لدى الأمريكيين، حيث يواصل الرئيس السابق التأكيد لكن دون إعطاء أدلة على أنه الفائز الفعلي في الانتخابات.

وألغى دونالد ترامب مؤتمره الصحافي الذي كان مقررا الخميس من دارته الفاخرة في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، لكنه واصل تصريحاته الهجومية.

وأكد مجددا الثلاثاء دون أن يقدم أي دليل، أنّ الانتخابات الرئاسية شابتها عمليات ”تزوير“ معتبرا أنها ”جريمة القرن“ رغم أن المرشح الجمهوري تقدم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

من جانب آخر، يتوجه بايدن الثلاثاء إلى ولاية جورجيا (جنوب)، رمز المعارك الماضية والحالية من أجل الحقوق المدنية، للتنديد بـ ”المحاولات المنحرفة لتجريد مواطنين شرفاء من حرياتهم الأساسية“.