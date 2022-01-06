اتهام الممثلة البريطانية إيما واتسون بمعاداة السامية إثر منشور مؤيد للفلسطينيين

أثار منشور مؤيد للفلسطينيين نشرته نجمة هوليوود البريطانية، إيما واتسون، على ”إنستغرام“، اتهامات بمعاداة السامية من قبل سياسيين إسرائيليين، وفقا لشبكة ”سي إن إن“ الأمريكية.

وكانت واتسون نشرت عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، الاثنين الماضي، صورة لتجمع مؤيد للفلسطينيين مرفقة بعبارة ”التضامن هو فعل“، مع اقتباس من الأكاديمية سارة أحمد حول معنى التضامن.

وبحلول أمس، حصل المنشور على أكثر من 1.2 مليون إعجاب، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الموزعة بين أولئك الذين يدعمون واتسون والذين ينتقدون موقفها.

ولفت المنشور أيضًا انتباه السياسيين الإسرائيليين، بمن في ذلك السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الذي نشر منشور واتسون على حسابه الرسمي على ”تويتر“ مع التسمية التوضيحية ”10 نقاط لكونك معادية للسامية“.

وفي تعليق له على ”تويتر“ قال سفير إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان: ”قد ينجح الخيال في أفلام هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع“.

وبحسب شبكة ”سي إن إن“، هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها المسؤولون الإسرائيليون بشدة على المظاهرات والمنشورات الداعمة للفلسطينيين، فيما تلقت التعليقات الأخيرة معارضة عبر الإنترنت.

وردت ليا جرينبيرغ، المديرة التنفيذية المشاركة لـ ”Indivisible“، وهي منظمة سياسية تقدمية مقرها الولايات المتحدة على تعليق دانون قائلة ”دليل رائع على الاستهزاء التام وسوء النية باستخدام معاداة السامية كسلاح لإغلاق التعبيرات الأساسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني“.

بدورها، أكدت المؤلفة الأيرلندنية سالي روني، أن ”إظهار التضامن مع الفلسطينيين ليس معاداة للسامية“، مشيرة إلى أن ”مثل هذه المحاولات المستمرة لخنق أي دعم للفلسطينيين، يجب أن تتوقف ويتم إدانتها“.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت روني إنها ”اختارت عدم بيع حقوق ترجمة أحدث رواياتها إلى دار نشر مقرها إسرائيل، بسبب مخاوف بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.

وجاء في تعليق الصحفي السابق أيمن محيي الدين ”هذه ليست مزحة… لقد وصلنا إلى مرحلة تصنف فيها على أنك معاد للسامية، مجرد قيامك بنشر صورة غامضة تشير إلى التضامن مع الفلسطينيين على إنستغرام“.

من جانبه، انتقد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، قرار روني عدم بيع حقوق روايتها، قائلا ”المقاطعة الثقافية لإسرائيل، تعد معاداة للسامية أيضا بشكل جديد“.