"علاج الصلع".. اقتراح مرشح للانتخابات الرئاسية يثير ضجة في كوريا الجنوبية

أثار مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية ”لغطا“ هذا الأسبوع، بعد أن اقترح السماح بتغطية ”علاج الصلع ضمن التأمين الصحي العام“، إذ هلل بعض الناخبين لهذا الاقتراح بينما انتقد آخرون برنامجه الشعبوي، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الخميس.

وقدم حامل راية الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، هذا التعهد، قائلا إن ”قرابة عشرة ملايين شخص يعانون من تساقط الشعر، غير أن كثيرين منهم يلجأون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج“.

وأثار الاقتراح ردودا عاصفة من جانب البعض، وتداول كثيرون مقطع فيديو زائفا مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر، يبدو فيه لي جاي ميونغ وهو يخاطب الناخبين، قائلا إنه ”أفضل مرشح لشعركم“.

وجاء في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي ”لنزرع.. لي جاي ميونغ لنا“.

وقالت كورية تدعى جيونغ دا-يون، وهي أم لطفلين في اجتماع نظمه حزب لي جاي ميونغ، مساء أمس الأربعاء، مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر، إنها ”تخلت عن العلاج الطبي لأنه يتطلب أربعة ملايين وون (3325 دولارا) خلال ستة أشهر، ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة“.

لكنّ تعهد لي جاي ميونغ أثار انتقادات من جانب آخرين، ووصفته المعارضة بأنه أحدث بند في برنامج ”لي جاي الشعبوي“.

ووصفت ”آهن تشيول سو“، وهي من مرشحي المعارضة المغمورين، وطبيبة سابقة ومن أباطرة عالم البرمجيات، الاقتراح بأنه ”غير مسؤول“، ووعدت بخفض أسعار الأدوية التي انتهت فترة حماية براءاتها وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات الكورية الجنوبية.

وستجرى الانتخابات في كوريا الجنوبية في 9 آذار/مارس القادم، ويحدد الدستور الكوري الجنوبي الرؤساء بولاية واحدة مدتها 5 أعوام، لذلك سينتخب الكوريون الجنوبيون خليفة للرئيس الحالي، مون جاي إن، خلال هذا العام.

وسيترك الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، منصبه مع انخفاض معدلات الموافقة العامة له، ولحزب ”كوريا الديمقراطي“ الذي ينتمي إلى تيار ”يسار الوسط“، بعد أن خسر سباقات رؤساء البلديات في أكبر مدينتين في البلاد، العاصمة سيول وبوسان.