الصين تعين مبعوثا خاصا إلى منطقة القرن الأفريقي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في مومباسا، إن بكين ستعين مبعوثا خاصا لها في القرن الأفريقي، لدعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الأمنية في المنطقة، وفقا لرويترز.

وتنشط كينيا في الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الصراع في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا. وقبل وصوله إلى كينيا توقف وانغ في إريتريا المتورطة في الصراع في تيغراي.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصل الثلاثاء إلى إريتريا إحدى أكثر الدول انغلاقا في العالم ضمن جولته الأفريقية، عقب زيارة للقارّة السمراء قام بها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في تشرين الثاني/نوفمبر وهدفت في جزء منها لمواجهة نفوذ الصين المتنامي فيها.

وبالإضافة إلى إريتريا، تشمل جولة وانغ كلّا من كينيا وجزر القمر والمالديف وسريلانكا.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن وزراة الإعلام الإريترية أن وانغ التقى الأربعاء كلّا من الرئيس أسياس أفورقي ووزير الخارجية عثمان صالح.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكل، الأربعاء، أن الصين ستقدم لبلاده مساعدة مالية بقيمة 100 مليون يوان (15.7 مليون دولار).

وأصدر عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير خارجية إريتريا عثمان صالح الأربعاء، بيانا مشتركا حول تعزيز الشراكة الإستراتيجية الثنائية.

واتفق الجانبان على إجراء تعاون عملي نشط في إطار الشراكة الإستراتيجية ومنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة ”شينخوا“ الصينية.

وأكدت إريتريا التزامها بمبدأ صين واحدة. فيما أكد الجانب الصيني وقوفه ضد أي عقوبات أحادية تُفرض على إريتريا.

وانضمّت إريتريا في تشرين الثاني/نوفمبر إلى الإستراتيجية الصينية العالمية للاستثمار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إريتريا العام الماضي بسبب الصراع في جارتها الإثيوبية.

وكثّفت الصين حضورها واستثماراتها في أفريقيا، في إستراتيجية تثير مخاوف غربية متعاظمة.

والصين هي أكبر شريك تجاري للقارة السمراء، وقد بلغت قيمة التجارة المباشرة بين الطرفين في 2019 أكثر من 200 مليار دولار، وفقا للأرقام الصينية الرسمية.

ومنحت الصين قروضا وهبات ضخمة للعديد من دول القارة، لكنها متهمة بأنّها تستغل وضعها كجهة مانحة لانتزاع امتيازات دبلوماسية وتجارية في هذه الدول.