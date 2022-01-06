كارتر يحذر من نشوب حرب أهلية في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إن ”الديمقراطية في الولايات المتحدة مهددة، ما قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية“.

وفي مقال له في صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الأربعاء، دعا كارتر، البالغ من العمر 97 عاماً، الأمريكيين إلى ”تنحية خلافاتهم والعمل قبل فوات الأوان“.

وقال كارتر في مقاله، عشية الذكرى السنوية لهجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس الأمريكي، إنه ”دون اتخاذ إجراء فوري، فإننا في خطر حقيقي بوقوع صراع أهلي وفقدان ديمقراطيتنا الثمينة“.

وقبل عام، انضم كارتر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إلى الرؤساء الثلاثة الآخرين، باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، في انتقاد المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، حيث اجتمع الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال كارتر ”إن مروجي الكذبة حول سرقة الانتخابات استولوا على حزب سياسي واحد، وأثاروا انعدام الثقة في أنظمتنا الانتخابية“.

وأعرب عن أمله في أن ”الهجوم المميت على مبنى الكابيتول سيصدم الأمة لمواجهة الاستقطاب السام الذي يهدد ديمقراطيتنا“.

لكن السياسيين كما قال، ”استفادوا من انعدام الثقة الذي خلقوه لسن قوانين تمكن الهيئات التشريعية الحزبية من التدخل في العمليات الانتخابية“.

وأضاف أنهم ”يسعون للفوز بأي وسيلة، ويتم إقناع العديد من الأمريكيين بالتفكير والتصرف بالمثل، ما يهدد بانهيار أسس أمننا وديمقراطيتنا بسرعة خاطفة للأنفاس“، على حد تعبيره.

وتابع كارتر: ”أخشى الآن أن ما حاربنا بشدة لتحقيقه عالمياً، وهو الحق في انتخابات حرة ونزيهة، دون عوائق من قبل السياسيين الأقوياء الذين لا يسعون سوى لتنمية سلطتهم، أصبح الآن هشاً بشكل خطير في الداخل“.

وعرض خمس نقاط لتأمين الانتخابات في الولايات المتحدة، وهي أنه ”يجب على المواطنين الأمريكيين الاتفاق على القواعد الدستورية واحترام بعضهم البعض رغم الاختلافات السياسية أولاً، ويجب على البلاد الضغط من أجل إصلاح الانتخابات لضمان الوصول إلى الانتخابات والثقة فيها ثانياً، وأن تقاوم الدولة الاستقطاب ثالثاً، وأن ترفض العنف في السياسة رابعاً، ومعالجة المعلومات المضللة خامساً“.

وقال كارتر في مقاله: ”لكي تستمر الديمقراطية الأمريكية، يجب أن نطالب قادتنا ومرشحينا بالتمسك بمُثُل الحرية والالتزام بمعايير السلوك العالية“.

وختم بالقول:“ حياة الديمقراطية الأمريكية تعتمد على المطالبة بأن يتمسك قادتنا ومرشحونا بمُثُل الحرية والالتزام بأعلى معايير السلوك“.