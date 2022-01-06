كازاخستان.. الشرطة في ألما آتا تعلن "القضاء" على عشرات من مثيري الشغب

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن الشرطة في ألما آتا، كبرى مدن كازاخستان قولها الخميس، إنه تم ”القضاء“ على عشرات من مثيري الشغب.

واشتبكت القوات مع المحتجين في الميدان الرئيس بالمدينة في وقت سابق من الخميس، وفق ما أوردت ”رويترز“.

بدورها، أفادت ”فرانس برس“، بمقتل ”عشرات“ المتظاهرين على يد الشرطة ليلة الخميس بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مبان إدارية في كازاخستان، كما أعلنت شرطة البلاد التي تواجه أعمال شغب في حالة من الفوضى.

ونقلت وكالات الأنباء انترفاكس-كازاخستان وتاس ونوفوستي عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك قوله إن ”القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة“. وأضاف ”تم القضاء على عشرات المهاجمين“.

وكانت كازاخستان، أعلنت الأربعاء، حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعدما اندلعت تظاهرات إثر ارتفاع سعر الغاز وتحوّلت إلى أعمال شغب، وفق ما نقلته ”فرانس برس“، عن وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالات ”انترفاكس“ و“تاس“ و“ريا نوفوستي“ أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلًا عن بيان أورده التلفزيون الكازاخي.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان بأن 8 من الشرطة والحرس الوطني قتِلوا وأصيب 713 خلال اضطرابات في أقاليم عدة بالبلاد.

بدوره، حث البيت الأبيض الأربعاء على الهدوء وضبط النفس تعليقا منه على الاحتجاجات في كازاخستان، حيث اقتحم المتظاهرون المباني العامة وأضرموا فيها النار في أسوأ اضطرابات تشهدها الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى منذ أكثر من عقد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن الاتهامات الروسية بأن الولايات المتحدة حرضت على الاضطرابات ”كاذبة تماما“، بحسب ”رويترز“.

وقال مصدر مطلع، الأربعاء، إن محتجين سيطروا على مطار ألما آتا، كبرى مدن كازاخستان، فيما تجتاح البلاد موجة اضطرابات بدأت باحتجاجات على رفع أسعار الوقود.

وأضاف المصدر لـ ”رويترز“ أن جميع رحلات الطيران من ألما آتا وإليها أُلغيت مؤقتًا.

وتشهد كازاخستان، منذ مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية، وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن، خاصة ألما آتا.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز المسال، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل انتشرت إلى أنحاء أخرى من البلاد؛ ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وكانت تطبيقات المراسلة ”تلغرام“ و“سيغنال“ و“واتساب“، توقفت عن العمل في البلاد، مساء الثلاثاء، بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع في الدولة الغنية بالنفط للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، والأداء الحكومي.