رئيس كازاخستان يطلب "ضمنا" دعما عسكريا روسيا لمواجهة الاحتجاجات

طلب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم الأربعاء المساعدة من تحالف عسكري مدعوم من موسكو للتصدي لأعمال الشغب التي تهزّ البلاد وينفّذها بحسب قوله، ”إرهابيون“ مدرّبون في الخارج.

وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي: ”دعوتُ اليوم رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مساعدة كازاخستان لهزيمة التهديد الإرهابي“ مضيفًا أن ”عصابات إرهابية“ تلقّت ”تدريبًا عميقًا في الخارج“ تقود التظاهرات، بحسب ”فرانس برس“.

كانت كازاخستان أعلنت في وقت سابق الأربعاء حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعدما اندلعت تظاهرات إثر ارتفاع سعر الغاز وتحوّلت إلى أعمال شغب، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالات ”انترفاكس“ و“تاس“ و“ريا نوفوستي“ أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلًا عن بيان أورده التلفزيون الكازاخي.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان بأن 8 من الشرطة والحرس الوطني قتلوا وأصيب 713 خلال اضطرابات في أقاليم عدة بالبلاد.

وحث البيت الأبيض يوم الأربعاء على الهدوء وضبط النفس تعليقا منه على الاحتجاجات في كازاخستان، حيث اقتحم المتظاهرون المباني العامة وأضرموا فيها النار في أسوأ اضطرابات تشهدها الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى منذ أكثر من عقد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن الاتهامات الروسية بأن الولايات المتحدة حرضت على الاضطرابات ”كاذبة تماما“، بحسب ”رويترز“.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال مصدر مطلع إن محتجين سيطروا على مطار ألما آتا، كبرى مدن كازاخستان، فيما تجتاح البلاد موجة اضطرابات بدأت باحتجاجات على رفع أسعار الوقود.

وأضاف المصدر لـ ”رويترز“ أن جميع رحلات الطيران من ألما آتا وإليها أُلغيت مؤقتًا.

وتشهد كازاخستان، منذ مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية، وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن، خاصة ألما آتا.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز المسال، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل انتشرت إلى أنحاء أخرى من البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وحاول رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الأربعاء تهدئة غضب المتظاهرين في الشارع بإقالة الحكومة، وقال مكتبه إنه قبل استقالة الحكومة، عيّن علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبًا أول لرئيس الوزراء، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي: ”قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتًا إلى إسماعيلوف عليخان“، الذي كان يشغل في الحكومة المستقيلة منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وأوعز توكاييف لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء، بعد إعلان حالة الطوارئ في ألما آتا كبرى مدن كازخستان، والعاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأعلنت الشرطة في كازاخستان، يوم الأربعاء، اعتقال أكثر من 200 شخص، وإصابة عشرات من أفرادها بجراح بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنًا عدة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.