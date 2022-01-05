إسرائيل تصادق على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس التابعة لإسرائيل، اليوم الأربعاء، على خمس مخططات جديدة في القدس الشرقية، تشمل بناء 3557 وحدة استيطانية، وفق ما أوردت القناة العبرية السابعة.

وقالت القناة العبرية، إن ”المخططات الاستيطانية الجديدة، إحدى الخطط الإسرائيلية المتعلقة بإنشاء حي استيطاني جديد من 1465 وحدة سكنية بين (جفعات هاماتوس) وحي (هار حوما) في القدس الشرقية“.

وحسب القناة، فإن ”الخطة الثانية هي بناء نحو 2.092 وحدة سكنية في حي (التلة الفرنسية) في القدس“.

وأشارت القناة، إلى أن ”قرار اللجنة المحلية الذي تم اتخاذه اليوم يمثل توصية للجنة الإقليم بأنه في حال عدم وجود تغيير؛ فإنها ستجتمع لمناقشة المخططات في السابع عشر من الشهر الجاري“.

وفي السياق، أدانت منظمة ”السلام الآن“ اليسارية، قرار لجنة بلدية القدس، مؤكدةً أن هذا ”المخطط يضر بإسرائيل ويبعدها عن احتمالات التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين“.

وأضافت المنظمة: ”المخططات الجديدة تزيد من التوترات على الأرض وتسلط الضوء على التمييز الذي تتبناه الحكومة في القدس الشرقية لصالح الإسرائيليين“، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في القدس لا يستطيعون البناء.

تجدر الإشارة إلى أنه في السادس من شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، أرجأت لجنة تخطيط حكومية إسرائيلية، منح موافقة إضافية على مشروع استيطاني كبير في القدس الشرقية يثير قلق الولايات المتحدة والفلسطينيين.

وكان المشروع الذي يستهدف بناء ما يصل إلى تسعة آلاف وحدة سكنية للمستوطنين اليهود، في خطوة من شأنها ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة داخل حدود البلدية الإسرائيلية للقدس، قد حصل على موافقة مبدئية الشهر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

غير أن اللجنة اجتمعت لاحقا واتخذت قرارا بعدم المضي قدما في المشروع، مشيرة إلى الحاجة لدراسة بيئية، حسب بيان لإدارة التخطيط الإسرائيلية.

ومن شأن المشروع الإسرائيلي المؤجل والذي يفصل بين القدس الشرقية ومدينة رام الله في الضفة الغربية، أن يضعف بشكل أكبر أي آمال فلسطينية في دولة مستقبلية، فيما كان يضم الموقع في السابق مطارا معروفا للإسرائيليين باسم ”عطروت“.

يذكر أن إسرائيل استولت على الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب 1967، فيما يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون القدس الشرقية عاصمة لها.