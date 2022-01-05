الحرس الثوري الإيراني يكشف سر أصوات انفجارات سمعت غرب طهران

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن الضوضاء الصاخبة التي سُمعت في ضواحي بلدة كرج إلى الغرب من العاصمة طهران، اليوم الأربعاء، نجمت عن صاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة تدريبية.

ونفى نائب محافظ طهران، في وقت سابق من اليوم، شائعات عن انفجار صاروخ غرب طهران.

وفي بلدة كرج يوجد عدد من المواقع الحساسة، مثل ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي في مجمع ”تيسا كرج“، الذي تعرض لعملية تخريب، في يونيو/حزيران الماضي.

ويمكن استخدام أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري للوكالة، إن ”الضوضاء الصاخبة التي سُمعت، ظهر اليوم، في ضواحي كرج نتجت عن إطلاق صاروخ خلال تدريب من إحدى قواعد الحرس الثوري الإيراني، مما أثار تكهنات، وشائعات على الإنترنت“.

وأضاف أن ”هذه التدريبات ليست نادرة الحدوث، وندعو أبناء وطننا الأعزاء لعدم الالتفات للشائعات التي يطلقها خصوم الأمة الإيرانية وأعداؤها“.

وأطلق الحرس الثوري عدة صواريخ من البر، والبحر، الثلاثاء، في إطار مناورات على مدار 5 أيام في 3 محافظات جنوبية، منها ”بوشهر“ قرب منشأة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.

وقال قائد البحرية الأميرال علي رضا تنكسيري، لموقع ”سباه نيوز“ الرسمي للحرس الثوري، إنه خلال هذه التدريبات العسكرية ”استخدمنا أسلحة وذخائر إيرانية بالكامل“.

وذكر الموقع، أن ”صواريخ (أرض-أرض) أطلقت، الثلاثاء، وتم تشغيل أنظمة دفاع جوي من السفن أو من الساحل على شاطئ الخليج“. وكانت تمارين ”الحرب البيولوجية“ أيضًا جزءًا من برنامج ”الرسول الأعظم“ الذي تنظمه إيران. كما تم استخدام زوارق بتقنية إيرانية تصل سرعتها إلى 75 أو 95 عقدة، وقادرة على إطلاق صواريخ عالية الدقة خلال هذه التدريبات التي جرت في محافظات: بوشهر، وهرمزغان، وخوزستان.

وتجري طهران في الوقت الراهن مفاوضات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي 2015، وأجرت مناورة عسكرية، في ديسمبر/ كانون الأول، باعتبارها رسالة تحذير لإسرائيل، خصمها اللدود في المنطقة.

وتهدد إسرائيل منذ فترة طويلة باللجوء لعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية بكبح البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بخطى سريعة، وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.