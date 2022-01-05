رويترز: مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيترك منصبه

أفادت وكالة ”رويترز“ يوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، سيتنحى عن منصبه خلال شهر كانون الثاني الجاري/ يناير.

يأتي ذلك، بعد أكثر من تسعة أشهر من تولي فيلتمان، المهمة حسب ما نقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قالت إن ”ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي المنتهية ولايته في تركيا هو من سيخلفه في المنصب“.

وكان فيلتمان، وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم قد تولى المنصب في نيسان/أبريل، لكن سرعان ما اصطدم بأزمتين كبيرتين؛ أولاهما الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا بين قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والثانية الانقلاب العسكري في السودان في تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي أنباء رحيله، التي لم تشر إليها أي تقارير في السابق قبل سفره إلى إثيوبيا غدا الخميس، لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الحكومة حول محادثات السلام في إطار أحدث محاولة من جانب واشنطن لإنهاء الصراع.

وقال فيلتمان (62 عاما) إن ”الإحساس بالمسؤولية“ هو الذي أخرجه من ”وضع يشبه التقاعد“ بعد أكثر من 25 عاما من العمل الدبلوماسي الأمريكي في الأمم المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.

وكانت واشنطن قد أعلنت تعيين الدبلوماسي المخضرم ”جيفري فيلتمان“ مبعوثًا أمريكيًا خاصًا للقرن الأفريقي، في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بهدف التعاطي المباشر مع أزمة إقليم تيغراي، والتوتر بين السودان وإثيوبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان آنذاك، إن “الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، سيعمل مبعوثًا خاصًا لمنطقة القرن الأفريقي“.

وفي تبيان للأهمية الاستثنائية لتعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي في هذا التوقيت، أشار بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني وقتذاك، إلى ما وصفه بـ“حالة القلق تجاه الوضع المتقلب في إثيوبيا، بما في ذلك الصراع في تيغراي؛ مع تصعيد التوترات بين إثيوبيا والسودان، والنزاع حول سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

ووصفت الخارجية الأمريكية، تعيينها لـ“جيفري فيلتمان“ مبعوثًا خاصًا للقرن الأفريقي أنه“تأكيد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن بقيادة جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، المترابطة في القرن الأفريقي“.

يشار إلى أن فيلتمان الذي شغل مناصب عليا في كل من وزارة الخارجية في بلاده والأمم المتحدة، عمل مساعدًا لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وكان قد شغل في السابق منصب سفير واشنطن في لبنان خلال الفترة ما بين 2004 و2008.

وخلال غزو العراق العام 2003، تطوع للخدمة في مكتب سلطة الائتلاف المؤقت في إربيل شمال العراق، وكانت مهمته الأخيرة في القنصلية الأمريكية العامة في القدس.