بوريل في شرق أوكرانيا إظهارا للدعم الأوروبي في مواجهة روسيا

زار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأربعاء، الخط الأمامي في حرب أوكرانيا مع قوات مدعومة من روسيا.

ورحبت كييف بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها برهان على التضامن للتصدي لخطر نشوب مواجهة عسكرية جديدة مع موسكو.

وسافر بوريل بطائرة هليكوبتر إلى إقليم لوهانسك الشرقي ليصبح أكبر مسؤول من الاتحاد الأوروبي يزور المنطقة منذ تفجر الصراع عام 2014، في إطار حملة دبلوماسية غربية دعما لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتريو كوليبا في بيان صدر أثناء مرافقة بوريل إن ”الزيارة في وقتها على خلفية الابتزاز والتصعيد والتهديدات الروسية“.

وسيلتقي بوريل، بجنود ومدنيين في شرق أوكرانيا قبل عودته إلى كييف حيث من المتوقع أن يجري مباحثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس.

وقال في تغريدة إنه ”في ضوء الحشد العسكري الروسي المتزايد جئت إلى هنا لإثبات دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودعم مساعي الإصلاح المستمرة والتي تعد أساسية من أجل الصمود“.

وعمدت أوكرانيا إلى تعزيز دعم حلفائها الغربيين لها في الأسابيع الأخيرة واتهمت روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها قرب الحدود استعدادا لاحتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق.

وتنفي موسكو تأكيدات أمريكية أنها تخطط لغزو أوكرانيا وتتهم كييف بحشد قواتها في شرق البلاد.

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا قال أمس الثلاثاء، بعد أن تحدث إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن بلاده وحلفاءها يتحركون صوب تطبيق خطة ردع شاملة ضد روسيا.

وتتهم أوكرانيا روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها استعدادا لهجوم عسكري محتمل واسع النطاق؛ ما يثير المخاوف من أن يتحول صراع محتدم في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا إلى حرب مفتوحة بين الدولتين الجارتين.

وقال كوليبا في بيان ”تشتمل خطة الردع على مستويات سياسية واقتصادية وأمنية. أنا ممتن للمملكة المتحدة لدورها في هذه العملية“.

وأمس الثلاثاء أيضا، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ دعا إلى عقد اجتماع لمجلس حلف الأطلسي-روسيا في الـ12 كانون الثاني/يناير.

وأضاف المسؤول مشيرا إلى الأزمة في أوكرانيا، أن ”أي حوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل ومعالجة مخاوف حلف شمال الأطلسي بشأن إجراءات روسيا والمشاركة في المشاورات مع شركاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين“.