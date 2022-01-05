كوريا الجنوبية.. طائرة شبح أمريكية تهبط على "بطنها" بعد تعطل معدات الهبوط

هبط طيار مقاتلة كورية جنوبية من طراز ”أف-35“ أمريكية الصنع، اضطراريا في قاعدة جوية أمس الثلاثاء، بعد تعطل معدات الهبوط بسبب مشاكل إلكترونية، وفق متحدث باسم سلاح الجو الكوري الجنوبي.

ونقلت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، في تقرير يوم الأربعاء، عن خبراء قولهم، إن ”الهبوط على البطن“ يعتبر حدثا غير مسبوق بالنسبة للمقاتلة التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار والتي يتم استخدامها من قِبل أكثر من اثنتي عشرة دولة.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن ”الطائرة هبطت اضطراريا؛ لأن أجهزة الهبوط لم تعمل وهذا يعني أن الطائرة هبطت على البطن“.

وأشارت الشبكة إلى أن ”الهبوط يظهِر مهارات طيران رائعة للطيار، الذي قال المسؤولون إنه ابتعد عن الطائرة بعد الهبوط“.

ونقلت عن ديفيد سينشيوتي، الضابط السابق بالقوات الجوية الإيطالية ومحرر مجلة ”آفييشن“، قوله إن ”الهبوط على البطن دون معدات هبوط قد يكون صعبا وخطيرا للغاية لطائرة أف-35 بسبب طبيعة زاوية الهجوم عندما تقترب الطائرة من الهبوط“.

ونقلت الشبكة عن بيتر لايتون، وهو ضابط سابق في القوات الجوية الأسترالية قوله أيضا إن ”طائرة أف-35 تهبط بسرعة حقّا على عكس طائرة أف-16 او أف-18“.

وأضاف لايتون ”الحقيقة أني مندهش للغاية من أن أنظمة معدات الطوارئ للهبوط لم تعمل أو لم يتم استخدامها“.

وتابع ”كما أني مندهش للغاية لأن الطيار الكوري لم يقم بخروج طارئ من الطائرة لكن من الواضح أنه فعل الشيء الصحيح“.

إلى ذلك، أكد مسؤولون كوريون جنوبيون إن ”التحقيق جار في الحادث الذي لم يتضح ما إذا كان تسبب بأضرار للطائرة“.

وتسلمت كوريا الجنوبية أول طائرة من طراز ”أف-35“ عام 2019، في إطار طلب أولي من 40 طائرة ذات محرك واحد، وفقًا لشركة ”لوكهيد مارتن“ المصنعة للطائرة.

ويتم ،أيضا، استخدام تلك الطائرة من قبل القوات الجوية الأمريكية والبحرية وسلاح مشاة البحرية، بالإضافة إلى حلفاء وشركاء الولايات المتحدة بما فيهم اليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا والنرويج وهولندا وإسرائيل.

ولفتت ”سي أن أن“ إلى أن حادث الثلاثاء هو الأول لطائرة كورية جنوبية من طراز (أف-35).

لكن هذه الطائرات تعرضت لـ 8 حوادث أخرى على الأقل، كان آخرها فقدان طائرة بريطانية من هذا الطراز تحطمت في البحر الأبيض المتوسط قبالة حاملة الطائرات ”إتش إم إس كوين إليزابيث“ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما خرج الطيار بأمان من تلك الطائرة.