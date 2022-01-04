رئيس كازاخستان يفرض حالة الطوارئ في بعض أجزاء البلاد

أصدر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الثلاثاء مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو.

واندلعت الاحتجاجات في العديد من مدن وبلدات كازاخستان بعد أن رفعت السلطات سقف أسعار غاز البترول المسال، وهو وقود سيارات شعبي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وسُمع دوي انفجارات صاخبة في وسط مدينة ألما اتا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) ، بعد أن طردت الشرطة مئات المتظاهرين من الساحة الرئيسية بالمدينة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة في كازاخستان في بيان نقلته وكالة ”تاس“ الروسية للألنباء إن توكاييف أمر بفرض حالة الطوارئ ابتداء من اليوم وحتى ال 19 من الشهر الجاري في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو ”بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك“.

وكان توكاييف دعا في خطاب متلفز في وقت سابق المواطنين إلى ”إبداء الحكمة وعدم االنجرار وراء الدعوات الاستفزازية داخل البلاد وخارجها“ مشيرا إلى ”عدم شرعية“ الدعوات بمهاجمة المنشآت المدنية والعسكرية ومحذرا من ”ملاحقة قانونية“ لمرتكبي مثل هذه الاعمال.

واستخدمت الشرطة في كازاخستان القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع الثلاثاء لتفريق تظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز جمعت عدة آلاف من الأشخاص في ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلد الواقع في آسيا الوسطى.

قدر صحافيان من وكالة فرانس برس شاهدا إطلاق الشرطة القنابل والغاز، عدد المحتجين بخمسة آلاف على الأقل في بلد يندر فيه هذا النوع من التجمعات.

توقفت تطبيقات المراسلة تلغرام وسيغنال وواتساب عن العمل في كازاخستان مساء الثلاثاء بعد أن نزل الآلاف إلى الشارع في المدن في جميع أنحاء الدولة الغنية بالنفط للتعبير عن استيائهم من الأسعار والحكومة.

وبدأت الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد اعتبارًا من الأحد، وانطلقت من بلدة زاناوزن الغربية حيث قتل 16 شخصًا بعد أن أنهت القوات الحكومية إضرابًا نفطيًا في عام 2011.

كان السبب الأولي للاحتجاج هو ارتفاع أسعار الغاز المضغوط في البلاد، لكن الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تماشياً مع مطالب المحتجين لم تساهم في تهدئة الخواطر.

وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف في تغريدة الثلاثاء إن السلطات اتخذت قرار خفض أسعار الغاز المسال في منطقة مانغيستاو الغربية ”من أجل ضمان الاستقرار في البلاد“.

يذكر أن الحكومة في كازاخستان استجابت في وقت سابق لمطالب محتجين خرجوا في عدد من المدن والأقاليم احتجاجا على زيادات في الأسعار وللمطالبة بضرورة خفض أسعار البنزين والوقود.

وعلى الصعيد ذاته ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء أن المظاهرات والاحتجاجات تجري في أغلبية مدن كازاخستان الكبيرة وأن السلطات قامت بحملة اعتقالات وعطلت وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك في العاصمة نور سلطان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في تفريق المتظاهرين في مدينة ألماتا.