بعد قرار الإفراج عن أبو هواش.. سياسيون وإعلاميون إسرائيليون يهاجمون حكومة بينيت

هاجم سياسيون وإعلاميون إسرائيليون، الحكومة الإسرائيلية، وذلك على خلفية صدور قرار بالإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، هشام أبو هواش، نهاية الشهر المقبل.

وسادت حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، وسط اتهامات لحكومة نفتالي بينيت بـ“الضعف والقبول بتهديدات حركتي حماس والجهاد الإسلامي“.

وأنهى الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش، إضرابه المفتوح عن الطعام استمر أكثر من أربعة أشهر رفضا لقرار إسرائيلي باستمرار اعتقاله الإداري، وذلك وفق اتفاق تم التوصل إليه بين السلطات الإسرائيلية ومحاميه.

وسبقت ذلك تهديدات أطلقتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، بالتعامل مع“ استشهاد الأسير أبو هواش على أنها حادثة اغتيال“، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، وفق تهديدات الحركتين.

وفي السياق، وصف رئيس الحزب ”الصهيوني“ الديني، بتسلئيل سموتريتش، القرار بـ“الاستسلام للتهديدات الفلسطينية“، قائلا: ”الاستسلام للإرهاب، لا يوجد وصف آخر لذلك“.

وأضاف سموتريتش، في تغريدة له على حسابه بـ“تويتر“: ”حكومة تعتمد على مناصري الإرهاب وجعلتنا جميعا رهائن“.

כניעה לטרור. אין דרך אחרת לקרוא לזה. ממשלה שנשענת על תומכי טרור והפכה את כולנו לבני ערובה שלהם. https://t.co/dpGRfM5rNg — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 4, 2022

وهاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ”الليكود“، كاتي شطريت، الحكومة الإسرائيلية، بالقول: ”هذه الحكومة دمرت الردع، وجلبت لنا العار“، حسب تعبيرها.

وقال عضو الكنيست، إيلي كوهين، إن ”حكومة بينيت هي أول حكومة (إسرائيلية فلسطينية)، حكومة ضعيفة وتشكل خطرا على إسرائيل“، حسب قوله.

ממשלת בנט. הממשלה הישראלית הפלסטינית הראשונה. ממשלה חלשה ומסוכנת לישראל! pic.twitter.com/RY3xqUaIE8 — חבר הכנסת אלי כהן (@elicoh1) January 4, 2022

و قال الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، غال بيرغر: ”نجحت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فرض عقيدة الربط بين غزة والضفة الغربية“.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي: ”لقد سبق أن جرت حماس في غزة، إسرائيل إلى حرب من أجل القدس، وها هي اليوم حركة الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل بالتصعيد ليس من أجل غزة، بل من أجل الأسير هشام أبو هواش“.

חמאס והג'יהאד כופים על ישראל את "דוקטרינת חיבור הגזרות" חמאס בעזה כבר גרר את ישראל למלחמה לא על עזה, גם הג'יהאד איים בהסלמה בלי קשר לעזה | בישראל מפחדים שאיראן גרעינית "תחזיק אותה בביצים" ותגביל את חופש הפעולה שלה, השלוחות של איראן בעזה כבר עושות את זה…https://t.co/E4XhjCfIwK — Gal Berger גל ברגר (@galberger) January 4, 2022

وتابع بيرغر: ”يتخوفون من أن إيران عندما تكون دولة نووية ستملي شروطها على إسرائيل، وتقيد حرية عملها، لكن حتى قبل أن تصبح إيران نووية نرى اليوم أن أذرعها في غزة تقوم بذلك فعلا“، حسب قوله.

وأضاف: ”حماس والجهاد يسعون لتقييد حرية إسرائيل في التصرف والقدرة على المناورة، ليس فقط تجاه غزة ولكن أيضاً في قطاعات أخرى، وهذا تطور خطير للغاية وقد يزداد سوءا بمرور الوقت“.

وحاول عضو الكنيست الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، في مستشفى ”آساف هروفيه“، وذلك تعبيرا على رفضه لقرار الإفراج عنه.

وشهد محيط غرفة الأسير الفلسطيني، مناوشات بين عائلته والمتضامنين معه من جهة، وقوات الشرطة الإسرائيلية التي حضرت لحماية بن غفير من جهة أخرى.

شاهد| الجرمق: "نشطاء يمنعون عضو كنيست الاحتلال ايتمار بن غفير من الوصول إلى غرفة الأسير هشام أبو هواش بعد إعلان انتصاره بمعركة الإضراب". pic.twitter.com/1wwn1KVjrm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 4, 2022

وقال بن غفير، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية: ”الفلسطينيون بهذا القرار سيعتبرون أن سلاح الإضراب عن الطعام ناجح، إنها معادلة يضربون عن الطعام ونستسلم لهم“.

نشطاء يرفعون العلم الفلسطيني في وجه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف بن غفير بعد منعه من اقتحام غرفة الحر هشام أبو هواش.#الحرية_لهشام_أبو_هواش pic.twitter.com/voDwCPZ3vn — 𓂆🇵🇸OsEel EiD (@EidOseel) January 4, 2022

وحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يختار فيها بن غفير زيارة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام بسبب قرار اعتقاله الإداري.

ومساء الثلاثاء، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه، إن ”الأسير أبو هواش، أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه نهاية الشهر المقبل“.

وأضاف عبد ربه، لـ“إرم نيوز“: ”حسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المحامي جواد بولس والمخابرات الإسرائيلية، فقد تقرر الإفراج عن الأسير أبو هواش في 26 من شباط/فبراير المقبل“.

الجدير ذكره، أن الأسير أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، وصدرت بحقه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، أحدها خلال إضرابه عن الطعام، ومدته ستة أشهر، وقد جرى تخفيض المدة لاحقا إلى أربعة أشهر.