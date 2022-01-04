الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة استطلاع تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة تابعة لحزب الله اللبناني، اخترقت الأجواء الإسرائيلية، قادمة من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قد ”تم إسقاط طائرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان، كانت قد اخترقت الأجواء قادمة من داخل الأراضي اللبنانية“.

وأوضح، أن ”قوات المراقبة الجوية للجيش الإسرائيلي تابعت الطائرة طيلة الحادث، قبل أن تقوم بإسقاطها، سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمنع أي خرق لسيادة الدولة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرات مسيرة تابعة للحزب اللبناني تخترق الأجواء الإسرائيلية، فقد ذكر الجيش الإسرائيلي في بيانات مختلفة سابقة، إسقاط طائرات تابعة لحزب الله في نيسان/أبريل، وشباط /فبراير الماضي.

#عاجل قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان حيث أسقطت قواتنا اليوم مسيرة تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية حيث تابعتها قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع اي خرق لسيادة دولة #اسرائيل pic.twitter.com/6DzdSyNrVq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 4, 2022

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حزب الله، في تصريحات سابقة، بان الجيش الإسرائيلي جاهز للرد على أي تهديد.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ”حزب الله اللبناني، يمتلك حوالي 2000 طائرة دون طيار، بعضها طائرات دون طيار متطورة من إيران، وأخرى مصنعة بشكل مستقل من قبل الحزب، بعد أن نقلت طهران إلى الحزب تقنية صناعتها“.

وبحسب صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، فإن ”حزب الله يمتلك حوالي 2000 طائرة دون طيار، حيث استخدم بعضا منها في سوريا“.

ووفق الصحيفة، فإن حزب الله، أطلق طائرات دون طيار إلى إسرائيل، بما في ذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2012، حيث وصلت هذه الطائرات إلى منطقة النقب في إسرائيل قبل أن تعترضها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أنه ”كان لدى حزب الله 200 طائرة دون طيار إيرانية الصنع في عام 2013، لكن بمساعدة من إيران، قامت منذ ذلك الحين بزيادة أعدادها بشكل كبير“.

وأضافت: ”سيستخدم حزب الله تلك الطائرات، في هجمات على أهداف إستراتيجية في إسرائيل، تابعة للجيش الإسرائيلي“.

وبين التقرير، أن حزب الله، طور نماذج متطورة من الطائرات دون طيار مثل ”مهاجر وشاهد وصامد“، إضافة إلى امتلاكه العشرات من الطائرات دون طيار المدنية الأصغر التي تصنعها الصين والتي تستخدم لتصوير وإلقاء القنابل.